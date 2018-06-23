«Трудно сделать только первый шаг» 1 23.06.2018, 9:18

Олег Сенцов

Олег Сенцов написал письмо российским кинематографистам.

Российский кинопродюсер Евгений Гиндилис обнародовал текст письма от Олега Сенцова из колонии, датированное 22 июня.

В письме отмечается: "Трудно сделать только первый шаг. Кто его сделал сразу, а кто-то только недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость. Я понимаю, что вы рискуете, открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий не потому, что я не знаю ли ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем".

"Сдвиг в сознании советских людей, привели сначала к перестройке, а затем к краху империи и свободы начался именно тогда, когда кинематографисты начали эти изменения со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно, и вам выпала та же миссия и задачи, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы"- говорится в опубликованном документе.

Источник: facebook.com/yevgeny.gindilis

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.