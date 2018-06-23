В Заславле школьник на мотоцикле повредил автомобиль ГАИ 1 23.06.2018, 9:29

Фото: uvd-mo.gov.by

Мотоциклист проигнорировал требования остановиться.

В Заславле пьяный школьник на мотоцикле повредил автомобиль ГАИ. Происшествие случилось около 2 часов ночи 22 июня. Гаишники заметили мотоциклиста, ехавшего без включенных фар. На мотоцикле не было регистрационных знаков. Как информирует пресс-служба ГАИ УВД Минского облисполкома, мотоциклист проигнорировал требования остановиться, пытался сбежать и случайно повредил служебную машину. После этого он оставил на месте происшествия мотоцикл и скрылся.

Фото: uvd-mo.gov.by

Милиционеры быстро установили личность парня, позвонили его матери, и она привела сына к правоохранителям. Выяснилось, что в тот день ученик 8 класса праздновал 15-летие. Вместе с другом он выпил литр плодово-ягодного вина, после чего решил "покататься" на мотоцикле, который его компания купила у знакомого. После упомянутого происшествия он прибежал домой и лег спать.

Освидетельствование показало у парня 0,74 промилле. Поскольку он несовершеннолетний, накажут его мать.