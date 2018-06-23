Беспощадное саморазоблачение 1 Евгений Ихлов

23.06.2018, 9:37

1,559

Евгений Ихлов

Фото: RFE/RL

Никакого плана стратегической обороны в июне 1941 года в СССР не было!

Минобороны РФ, "давясь" от собственной открытости, рассекретило документы от 22 июня 1941 года, которые можно было рассекретить и в 1945, и в 1961, и в 1992... Обычная банальность: приготовиться, дать отпор, обрушиться на вторгшегося противника.

Казалось бы, что можно только и отметить: в шифровке об угрозе нападения упоминаются "немцы", а в более позднем приказе, написанном Жуковым в кабинете Сталина, уже "германские войска" (этот оборот явно взят из предыдущих сообщений о победах и одолениях союзной Великогермании, потом будет заменен на привычное "немецко-фашистские").

И что тут было секретить?

Но чему нас учат Конан Дойл (от лица Шерлока Холмса) и Виктор Резун (от лица Виктора Суворова): зри в детали и от них обобщай...

Первый план оперативного развертывания РККА был утвержден в октябре 1940-го, последний - в марте 1941-го. На его основе составлялись планы прикрытия госграницы. В упомянутых шифровках и приказах НЕТ УКАЗАНИЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ЭТИМ ПЛАНАМ! Есть импровизации!

И вообще первый приказ (Жукова-Сталина) от 7 утра 22 июня - это действия при пограничном инциденте: каждому на месте обрушиться всеми силами там, где перешли границу.

Никакого этого знаменитого "первая колонна следует, вторая колонна следует", так забавлявшая капитана артиллерии (т.е. окопника комроты) Льва Толстого.

Из этого вновь следует, что "планы прикрытия госграницы" были именно прикрытием развертывания готовых к наступлению частей. НИКАКОГО ПЛАНА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ В ИЮНЕ 1941 ГОДА В СССР НЕ БЫЛО! И какие же тогда планы сутками напролет разрабатывал Генштаб во главе с маршалом Жуковым?

Так что правильно отметили в Минобороны, что эти "документы развенчивают многие мифы и ставят заслон набирающей обороты фальсификации истории".

Евгений Ихлов, Фейсбук