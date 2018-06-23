Гендиректор и главный тренер «Днепра» подали в отставку 23.06.2018, 9:47

Дмитрий Калачев

Безвыиграшная серия «Днепра» в чемпионате Беларуси составляет 11 матчей.

По итогам неудовлетворительных результатов футбольного клуба «Днепр» в рамках чемпионата Беларуси в нынешнем сезоне главный тренер и генеральный директор подали в отставку.

Вчера после поражения минскому «Торпедо» со счетом 1:2 в раздевалке команды состоялся разговор, по итогам которого генеральный директор клуба Дмитрий Калачев, а также главный тренер Вячеслав Левчук приняли решение покинуть команду.

Безвыиграшная серия «Днепра» в чемпионате Беларуси составляет 11 матчей, а с учетом Кубка команда не побеждает в 13 играх.

Напомним, главный тренер «Днепра» Вячеслав Левчук подал в отставку после матча 11-го тура, однако руководство не приняло отставку.