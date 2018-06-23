Стали известны самые дешевые и самые дорогие для жизни страны ЕС 23.06.2018, 9:52

Самой дорогой страной Евросоюза, по статистике, является Дания.

Федеральное ведомство статистики Германии обнародовало самые дешевые и самые дорогие для жизни страны ЕС, основываясь на данных Евростата с учетом паритета покупательной способности на основе сравнительных цен.

Как сообщает DW, самой дорогой страной в Евросоюзе является Дания, где уровень цен на 41,5% выше среднеевропейского. В частности, здесь проживание в гостиницах, блюда в кафе и ресторанах стоят вполовину больше среднего показателя в ЕС.

К "дорогим" странам ЕС можно отнести Люксембург (уровень цен на 27% выше среднего в ЕС), Швецию (на 25%), Ирландию (на 25%), Финляндию (на 22%). Дороже Германии и соседние с ней Нидерланды и Бельгия (на 12% и 11% соответственно), а также Франция и Австрия - на девять и восемь процентов.

Еще дороже странами оказались европейские государства за пределами ЕС Исландия (66%), Швейцария (59%) и Норвегия (43%).

Самой дешевой страной Евросоюза остается Болгария, где потребитель за приобретение определенного набора товаров и услуг должен заплатить примерно половину от среднеевропейского уровня.