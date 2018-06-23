Новые слухи о повышении пенсионного возраста возмутили белорусов 23.06.2018, 10:03

Фото: bobruisk.ru

Что думают белорусы о выходе на пенсию в 63 года?

На прошлой неделе общественность всколыхнула информация, что поэтапное повышение пенсионного возраста не закончится, и женщины будут выходить на пенсию наравне с мужчинами в 63 года. Но, как удалось выяснить, данная информация действительности не соответствует. По крайней мере, пока.

В пятницу 22 июня прием граждан в Бобруйске провел первый заместитель Министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович, и как он выразился насчет этой информации, «слухи я не комментирую».

– В настоящее время определены этапы и сроки увеличения пенсионного возраста, и каких-то других шагов приниматься не будет. Над этим министерство не работает.

Тем не менее «Вечерний Бобруйск» решил узнать, как относятся к таким «слухам» бобруйчане.

Что думают женщины

Сегодня Галине Ефремовой 61 год. Женщина вышла на пенсию в 55 лет. Трудовой стаж составил 36 лет, большую часть из которого пенсионерка заработала, трудясь оператором связи. Первоначально Галина Ивановна не планировала больше работать, но спустя четыре года сменила заслуженный отдых на рабочие будни и устроилась уборщицей.

– Хочется помочь внукам и еще пожить самой – съездить попутешествовать, сходить на какие-то лечебные процедуры. Но это при всем желании невозможно сделать, когда получаешь небольшую пенсию в 268 рублей.

Вместе с зарплатой у Галины Ефремовой ежемесячно выходит около 570 рублей. За эти деньги она помогает своим пятерым внукам и позволяет себе немного попутешествовать. Так, женщина недавно ездила в Закарпатье.

– К повышению пенсионного возраста я отношусь отрицательно. Нельзя сравнивать наш уровень жизни и на Западе, наш размер пенсий и их. На пенсии мы продолжаем работать, чтобы позволить себе более-менее комфортную жизнь.

По данным Белстата, в 2017 году в Беларуси средняя ожидаемая продолжительность жизни для мужчин была 69,3 года, для женщин – 79,2.

«57 лет для выхода на пенсию – это максимум»

Ларисе Борисенко 60 лет. Трудовой стаж в 35 лет заработала, трудясь инженером-технологом на заводе сверхкрупногабаритных шин на Белшине. Сегодня на пенсии женщина продолжает работать уборщицей в одном из бобруйских торговых центров. Как рассказала Лариса Михайловна, такое решение было принято, чтобы доход в семье был повыше. Женщина живет вместе с семьей сына, в которой двое маленьких детей, невестка сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Пенсия у Ларисы Борисенко 340 рублей, и примерно столько же она получает за уборку.

– Я однозначно против повышения пенсионного возраста. Человек должен выходить на пенсию тогда, когда силы позволяют еще пожить для себя. Когда он может без сопровождения съездить в путешествие, а дети не будут бояться оставлять на него внуков. Я считаю, что максимальный возраст выхода на пенсию должен быть не выше 57 лет.

«Вначале надо вывести медицинское обслуживание на европейский уровень»

Марине Ушаковой сегодня 53 года, и в самом начале разговора женщина призналась, что до 63 лет она физически не сможет работать. По ее словам, чтобы повышать возраст выхода на пенсию, необходимо сначала вывести медицинское обслуживание на европейский уровень. – Чтобы эффективно работать, человек должен быть здоров, в обратном случае каких работников мы получим?

Конечно, если пенсии не будет хватать, то она найдет себе какую-нибудь подработку.

– Но в этом случае лучше использовать модное теперь слово «самозанятость».

Кто-то может себе позволить работать и дольше установленного пенсионного возраста, но этот человек, как считает Марина Юрьевна, должен быть действительно высококлассным специалистом, на деятельности которого возраст не отразился. А таких людей, по ее мнению, очень мало.

«У нас и так не доживают до пенсионного возраста»

Ирине Мицуре 55 лет. Стажа – почти 30 лет, и большую часть из них женщина проработала сборщиком браслетов в сборочном цеху на «Белшине». Сейчас работает уборщицей в общежитии предприятия.

По ее словам, она бы с удовольствием ушла на пенсию, но по новым правилам ей нужно отработать еще полтора года.

– А если еще увеличат, то я очень сомневаюсь, что смогу насладиться законным отдыхом. У меня уже стоит кардиостимулятор. У нас многие просто не доживают до пенсионного возраста, да и смертность превышает рождаемость.

По мнению женщины, если и повышать пенсионный возраст, то это надо делать постепенно.

– Да и одно дело всю жизнь отработать в кабинете, а другое – на производстве, во вредных условиях.

Что говорят мужчины

Андрею Нарадовскому, так же как и его супруге, еще рано думать о выходе на пенсию: ему только 40 лет, а ей – 35. Но уже сейчас мужчину взволновал слух о возможном повышении пенсионного возраста для женщин.

– У нас с женой разница в возрасте – пять лет. Если женщины будут уходить также в 63 года, то я уйду на пенсию на пять лет раньше. И зачем мне нужен такой отдых – без моей второй половины?

По мнению мужчины, идеально, чтобы женщина выходила на пенсию до 50 лет, а лучше, если она все свое время посвящает себе и семье.

– Но если смотреть реально, то считаю, что существующие сроки выхода женщин на пенсию в 58 лет и мужчин в 63 года оптимальны, и их в какую-либо сторону изменять не надо. Хотелось бы после выхода на пенсию помочь еще детям и внукам.

«Конечно, я против»

– Вы спрашиваете, что я думаю о повышении пенсионного возраста для женщин? Спросите у меня, что я думаю о повышении его для мужчин!

Александру Мицуре 52 года, и мужчина планировал в 55 лет уйти на пенсию, потому что большую часть жизни отработал во вредных условиях в каландровом цеху на «Белшине».

– У каждого человека есть мечта. Я строил дачу и мечтал, что выйду на пенсию и уютно там устроюсь. А потом узнал, что теперь смогу выйти на заслуженный отдых только в 58 лет. И как, вы думаете, я должен на это реагировать? Естественно, крайне негативно.

По словам мужчины, сегодня его очень беспокоит, что, когда ему будет 57 лет, выйдет новый указ, и он будет вынужден работать еще больше.

– И я против того, чтобы женщинам повышали пенсионный возраст. Особенно тем, кто отработал во вредных условиях. Конечно, условия работы улучшаются, но те, кто пришел работать в начале 90-х, свою вредность давно заработали.

По мнению Александра Николаевича, повышать пенсионный возраст надо было начинать с тех, кто родился после 1970 года, но никак не раньше.