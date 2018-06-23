Карпаты засыпало снегом 23.06.2018, 10:31

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Фото: nv.ua

Из-за снега в Карпатах решили эвакуировать детский лагерь.

Спасатели эвакуируют детский палаточный лагерь, который расположился на горе Близниця в Карпатах из-за резкого похолодания и снега.

Об этом на своем официальном сайте сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

По его словам, в лагере находились 27 детей. В ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района.

По состоянию на 8:00 утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла.

Фото: nv.ua

Вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной.

В эфире телеканала 112 Украина Москаль рассказал, что 27 детей – из Одесской, Харьковской областей и Киева.

"Кто организовал (палаточный городок) мы пока не знаем, потому что они нигде не регистрировались, хотя должны были сделать это в спасательной службе", - отметил он.

Фото: nv.ua

Москаль рассказал, что спасатели говорили с жителями палаточного городка по телефону.

"Все живы-здоровы, но тяжело их найти, потому что большой туман… и сами они не знают, где находятся", - отметил он.

Он выразил надежду, что в ближайшее время опытные спасатели найдут жителей палаточного городка и эвакуируют их.