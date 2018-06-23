Невиданный российский аттракцион для иностранных болельщиков

Невиданный российский аттракцион для иностранных болельщиков5
- 23.06.2018, 10:39
- 3,064
Хорватские и аргентинские болельщики сфотографировались в дорожной яме в Нижнем Новгороде.
21 июня в Нижнем Новгороде болельщики из Хорватии и Аргентины обнаружили на улице глубокую дорожную яму и залезли в нее, чтобы сделать фотографии.
Фотографии хорватских болельщиков в соцсетях опубликовал нижегородец Юрий Попов.
"Дырка счастья. Невиданный нижегородский аттракцион радует иностранных гостей города. Как говорится, "будет, о чем дома рассказать!" - подписал снимок автор.