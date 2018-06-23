В Беларуси обновили список мест, где нельзя купаться

В Беларуси обновили список мест, где нельзя купаться2
- 23.06.2018, 10:49
- 1,359
Под ограничения попали 36 мест отдыха.
Санитарно-эпидемиологическая служба мониторит состояние зон отдыха у воды. По состоянию на 21 июня под ограничения попали 36 мест отдыха.
С 15 по 21 июня специалисты проверили 383 зон рекреации. На 82 из них выявили нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов, сообщает сайт Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Выдано 29 рекомендаций об устранении выявленных недостатков, направлено 29 письма в местные исполнительные органы, 35 – в ведомства. Проведены лабораторные исследования 1383 проб воды, 118 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.
Специалисты внесли предложения по ограничению купания в 36 зонах рекреации и по запрету купания — в трех зонах рекреации.
Ограничено купание детей на 22 зонах рекреации:
Брестская область:
пляж «Центральный», левый берег р.Мухавец, г. Брест;
пляж оз.Меднянское, д.Медно, Брестский район;
зона рекреации на оз. Рогознянское, пос. Берестье, Брестский район;
пляж на оз. д.Хмелево, Жабинковский район;.
Гомельская область:
пляж «Каскад – 1» Центральный район г. Гомеля;
пляж «Каскад – 2» Центральный район г. Гомеля;
пляж «Волотовской» Центральный район г. Гомеля;
пляж «Прудковский» Центральный район г. Гомеля;
пляж «Западный» Советский район г. Гомеля;
пляж парка культуры и отдыха г. Калинковичи.
Могилевская область:
Печерское оз. г. Могилев.
Гродненская область:
«Озеро в д. Ошурки» Щучинского района.
г. Минск
пляжи №№ 3,4 водохранилища «Крыница»,
пляж № 8 водохранилища «Заславское»,
пляжи №№ 2-5 водохранилища «Цнянское»,
пляж № 1 водохранилища «Заславское»,
пляж № 1 водохранилища «Комсомольское озеро»;
Минская область
«Озеро Михайловское» Пуховичского района
Ограничено купание детей и взрослых на 14 зонах рекреации:
Брестская область:
пляж «Центральный» г. Брест правый берег р.Мухавец.
пляж д.Поречье Поречский сельисполком на реке Ясельда;
пляж КУП «ДРОЦ «Свитанок», водохранилище Погост, д.Вяз
пляж ОАО «Рыбхоз Полесье», Загородский сельисполком, Пинского района.
Могилевская область:
Гребеневское водохранилище, пляж на р.Днепр г. Могилев;
пляж р. Днепр у д.Полыковичи, Могилевского района;
пруд д.Вильчицы Могилевского района.
Гродненская область:
зона отдыха «Озеро», г.Щучин.
г. Минск:
пляж № 6 водохранилища «Заславское»,
пляжи №№№ 2, 5-8 водохранилища «Дрозды»;
Запрещено купание на 3 зонах рекреации:
пляж № 9 водохранилища «Заславское»,
пляж № 1 водохранилища «Цнянское».
пляж городского парка г.Жабинка.