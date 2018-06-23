В Беларуси обновили список мест, где нельзя купаться 2 23.06.2018, 10:49

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Под ограничения попали 36 мест отдыха.

Санитарно-эпидемиологическая служба мониторит состояние зон отдыха у воды. По состоянию на 21 июня под ограничения попали 36 мест отдыха.

С 15 по 21 июня специалисты проверили 383 зон рекреации. На 82 из них выявили нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов, сообщает сайт Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Выдано 29 рекомендаций об устранении выявленных недостатков, направлено 29 письма в местные исполнительные органы, 35 – в ведомства. Проведены лабораторные исследования 1383 проб воды, 118 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.

Специалисты внесли предложения по ограничению купания в 36 зонах рекреации и по запрету купания — в трех зонах рекреации.

Ограничено купание детей на 22 зонах рекреации:

Брестская область:

пляж «Центральный», левый берег р.Мухавец, г. Брест;

пляж оз.Меднянское, д.Медно, Брестский район;

зона рекреации на оз. Рогознянское, пос. Берестье, Брестский район;

пляж на оз. д.Хмелево, Жабинковский район;.

Гомельская область:

пляж «Каскад – 1» Центральный район г. Гомеля;

пляж «Каскад – 2» Центральный район г. Гомеля;

пляж «Волотовской» Центральный район г. Гомеля;

пляж «Прудковский» Центральный район г. Гомеля;

пляж «Западный» Советский район г. Гомеля;

пляж парка культуры и отдыха г. Калинковичи.

Могилевская область:

Печерское оз. г. Могилев.

Гродненская область:

«Озеро в д. Ошурки» Щучинского района.

г. Минск

пляжи №№ 3,4 водохранилища «Крыница»,

пляж № 8 водохранилища «Заславское»,

пляжи №№ 2-5 водохранилища «Цнянское»,

пляж № 1 водохранилища «Заславское»,

пляж № 1 водохранилища «Комсомольское озеро»;

Минская область

«Озеро Михайловское» Пуховичского района

Ограничено купание детей и взрослых на 14 зонах рекреации:

Брестская область:

пляж «Центральный» г. Брест правый берег р.Мухавец.

пляж д.Поречье Поречский сельисполком на реке Ясельда;

пляж КУП «ДРОЦ «Свитанок», водохранилище Погост, д.Вяз

пляж ОАО «Рыбхоз Полесье», Загородский сельисполком, Пинского района.

Могилевская область:

Гребеневское водохранилище, пляж на р.Днепр г. Могилев;

пляж р. Днепр у д.Полыковичи, Могилевского района;

пруд д.Вильчицы Могилевского района.

Гродненская область:

зона отдыха «Озеро», г.Щучин.

г. Минск:

пляж № 6 водохранилища «Заславское»,

пляжи №№№ 2, 5-8 водохранилища «Дрозды»;

Запрещено купание на 3 зонах рекреации:

пляж № 9 водохранилища «Заславское»,

пляж № 1 водохранилища «Цнянское».

пляж городского парка г.Жабинка.