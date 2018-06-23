После протестов граждан «Гомельобои» закрыли скандальную линию
- 23.06.2018, 11:13
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Но пока только временно.
Предприятие «Гомельобои» временно приостановило работу участка по производству виниловых обоев.
Жителей Новобелицкого района взволновала вонь и густой дым от предприятия «Гомельобои». Горожане жаловались местному руководству, писали в администрацию, но добиться ничего не могли, пишет gomel.today.
Замдиректору предприятия Виктор Кушнеров признал наличие неприятного запаха, но заверил, что выбросы участка трафаретной печати цеха № 1 безвредны.
Как стало известно вчера, проблемную линию все-таки приостановили, но опасность ситуации так и не признали.
— Была создана комиссия, которая совместно с экологическими службами проводила проверку. Результаты проб показали, что показатели санитарной зоны вокруг предприятия соответствуют допустимым нормам, — заявил директор филиала «Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консалт» Денис Марченко «Гомельской правде» — Но ввиду того, что в последнее время граждане активно обращаются по поводу неприятного запаха, исходящего от участка, мы вынуждены понести экономический ущерб и временно приостановить производство. Теперь совместно с контролирующими службами определим причину возникшей ситуации и проведем дополнительную модернизацию оборудования.
На следующей неделе производство планируется возобновить, но смогут ли жители Новобелицы вдохнуть полной грудью — неизвестно.