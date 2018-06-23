Иран пригрозил ЕС последствиями на случай провала ядерной сделки 1 23.06.2018, 11:49

Тегеран собирается возобновить процесс обогащения урана.

Организация по атомной энергии Ирана - госкорпорации, контролирующей любую деятельность объектов ядерной энергетики в стране, предупредила страны Европы об "ужасном будущем", если ядерное соглашение "пятерки" с Ираном будет отменено, сообщает liga.net.

"Если Евросоюз и другие страны, поддерживающие СВПД, своевременно не продемонстрируют принципиальную позицию в ответ на политику США, они столкнутся с ужасным будущим и беспрецедентно низкой безопасностью в регионе и во всем мире из-за провала ядерной сделки", - заявил глава организации Али Акбар Салехи.

По его словам, европейские страны должны раскритиковать решение США выйти из ядерной сделки с Тегераном.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие недели. Также он сообщил, что в настоящее время ядерное соглашение по иранскому атому находится "при смерти".

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о разрыве ядерного соглашения с Ираном и возобновлении санкций против Тегерана. Иранские власти назвали незаконным решение Трампа и заявили о готовности возобновить ядерные работы, если переговоры с европейскими странами провалятся.

В конце мая иранское правительство дало странам ЕС срок до конца мая для принятия мер по спасению ядерного соглашения.

5 июня стало известно, что Тегеран собирается возобновить процесс обогащения урана.