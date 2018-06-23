Погода на воскресенье: сильные дожди и грозы 23.06.2018, 11:53

Ливни пройду на большей части территории Беларуси.

Сильные дожди и грозы ожидаются в некоторых районах Беларуси 24 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории прогнозируются дожди, в некоторых районах - сильные. Днем местами возможны грозы.

Ветер будет западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью и утром составит 7-12 тепла. Во второй половине дня ожидается от плюс 12 по северу и до 21 градуса выше нуля в южных районах.