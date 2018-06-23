закрыть
23 июня 2018, суббота, 12:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусские пятиборцы завоевали золотую медаль на молодежном чемпионате Европы

  • 23.06.2018, 12:02
Иван Хамцов
Фото: UIPM

Белорусские пятиборцы завоевали вторую золотую медаль на молодежном чемпионате Европы (U-21) в испанском Эль-Прат-де-Льобрегате.

В мужской эстафете белорусы Иван Хамцов и Евгений Орел поднялись на высшую ступень, опередив лидировавших перед заключительным этапом поляков, наш дуэт набрал по сумме всех дисциплин 1 531 очко. Лукаш Гутковски и Даниэль Лавринович из Польши завоевали серебро (1 521 очко). Замкнули тройку сильнейших британцы Бредли Саттон и Майлз Пиллейдж (1 506 очков), сообщает Прессбол.

Ранее Иван Хамцов в личном зачете также завоевал золотую награду. Чемпионат Европы по современному пятиборью среди юниоров (U-21) завершится 23 июня.


популярное за неделю

Мнение

Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич