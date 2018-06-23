Как односельчане без помощи властей установили мемориальный знак 1 23.06.2018, 13:11

Фото: gazetaby.com

И увековечили железную дорогу, которая проходила через Новогрудок и о которой ныне мало кто знает.

В деревне Зарой Дятловского района мы с другом ничего особенного увидеть не ожидали, просто так сложилось, что наш путь пролегал через эти глухие места. Грунтовая и пыльная в отсутствие дождей дорога привела в центр деревни, где ударить по тормозам заставил замеченный мемориальный знак, пишет «Солидарность».

К нашему удивлению выяснилось, что еще полвека назад здесь проходила железная дорога. Узкоколейку направлением Новоельня-Зарой-Новогрудок-Любча построили немцы в Первую мировую войну для нужд фронта. При Польше и еще долго после Второй мировой дорога использовалась для перевозки пассажиров. В 1966-м поезда здесь ходить перестали.

Мемориальный знак назвал нам и имена жителей деревни, которые работали на станции: дежурных кондукторов, путейцев и т.д.

Первый же встреченный в Зарое местный житель оказался старостой деревни. Святослав Сас рассказал, что мемориальный знак был установлен сельчанами без какого-либо участия властей. Исторические факты отыскал уроженец деревни Георгий Шаров, работавший в Новогрудском музее и написавший книгу о Зарое. Два года назад сельчане толокой установили памятный знак.

Уже потом приезжали из райисполкома и возмущались, что с ними ничего согласовано не было. Но сельчане с давлением справились.

Святослав Сас

«Пагоню» на одной из местных хат установил переехавший в Зарой житель Украины

Стоит в Зарое и памятник местным жителям, которых зверски пытали казаки

Святослав Сас работал в Барановичах в МЧС, а после выхода на пенсию вернулся в родную деревню, где вместе с другими стал добиваться ее благоустройства. Пусть в Зарое сегодня осталось совсем немного жителей, уже несколько лет нет даже магазина, Святослав Сас регулярно организовывает в деревне праздничные концерты.

В деревне сохранилась брукованка

Работая а Барановичах, Святослав Сас активно участвовал в самодеятельности

Видимо, в лице Святослава Саса местные власти получили неудобного соседа. Зато Зарой получил второе дыхание.