Большой опрос: как в ночь на Ивана Купалу веселятся жители разных стран? 1 23.06.2018, 13:39

Иванов день является долгожданным праздником для жителей многих стран.

О том, как его отмечают, читайте в большом обзоре, подготовленном turist.delfi.ee.

Аарне Лейма (Эстония, Сетумаа)

В наши дни мы отмечаем этот праздник как 23 июня, так и 7 июля. Сейчас празднование Иванова дня не сильно отличается от празднования в других местах Эстонии. Конечно, в Сетумаа многие люди приходят на праздник в национальных костюмах, звучит леэло (традиционное сетуское многоголосное пение – прим. ред.). С собой приносят еду и напитки. Kiä' tulõ, tu tuu! ("Кто приходит, тот приносит"). Один или двое мужчин обходят собравшихся, предлагая им хандсу (сетуский крепкий алкогольный напиток – прим. ред.). Самые большие праздники по старому календарю проходят в Мийксе. В последнее время в деревне Кяре также проводится рок-фестиваль под названием "Сетуский костер Ивановой ночи". Одним словом, к перечню особых примет праздника можно отнести дату, национальные костюмы, леэло и предложение напитков и угощений.

Яана Котилайнен (Финляндия)

На Иванов день у нас уезжают либо к себе на дачу, либо на дачу к знакомым – как правило, на все выходные или на несколько дней, поскольку у многих с Иванова дня начинается летний отпуск. Во время праздника люди употребляют много алкогольных напитков, купаются, с самого утра топят баню. Важное место занимает приготовление блюд на гриле – летний стол, к сожалению, полезным не назовешь, поскольку доминируют финские колбаски и красное мясо. Одежде особого внимания не уделяется, главное – удобство. Люди разводят костры и любуются кострами на другом берегу озера. Порой во время катания на лодке можешь получить приглашение присоединиться к чужому костру. Когда наскучивает употреблять алкогольные напитки, то некоторые отправляются собирать семь различных цветков, тогда во сне можно увидеть суженого.

Илья Козин (Латвия)

Праздник летнего солнцестояния у нас длится два дня. Первый называется Лиго. Люди собираются всей семьей, в основном на дачах, в деревне. Принято жарить шашлык, который из-за этого в шутку стали называть латышским национальным блюдом. Вместе с ним на праздничный стол принято подавать янов сыр. Это сыр с тмином. Также на стол ставят квас и пиво. Во многих городах власти обычно организуют концерты, так что многие отмечают Лиго на эстрадах. Там их всю ночь развлекают музыканты. Все это сопровождается танцами до утра. На следующий день – Янов день – именины празднуют все Янисы. В Латвии это одно из самых распространенных мужских имен.

Я этот праздник особенно не отмечаю, для меня он обычно ограничивается барбекю в нашем семейном саду. Сидим всей семьей, общаемся. Иногда приходят друзья. В детстве было интереснее: с парнями плели венки из дубовых листьев. Наряжались в них и в таком виде шли на местную эстраду, где с невероятным детским задором наблюдали за тем, как сжигают чучело.

Юлия (Украина)

На Украине праздник Ивана Купала не очень популярен. Он даже не выделяется как выходной день. Традиции сохраняются только в селах, да и то где-нибудь в глубинке. В городах из этого праздника делают шоу: жгут костры, водят хороводы, а девушки могут демонстративно пускать венки на воду.

Магдалена Ходовник (Польша)

Недавно в Польше, в регионах и общественных кругах, был возрожден этот славянский праздник. Его отмечают с большой радостью. В том числе в Варшаве снова стала популярна традиция пускать венки: люди собираются на берегу Вислы и веселятся всю ночь. Девушки приходят со своими венками, покупными или самодельными. Появились и новые обычаи: например, запуск китайских фонариков. В традиции не особенно верят, но их придерживаются ради забавы. Однажды я побывала в Варшаве в этот день, и если у меня будет время, поеду снова. Мне симпатична эта славянская традиция.

Маарья Вислапуу (Норвегия)

В Норвегии канун Иванова дня – Санктханс – отмечают 23 июня. Как и в Эстонии, важным элементом праздника здесь является костер. Размеры костра варьируют. Рекорд – 47,39 метра. Такой костер зажгли в Олесунне. Там костер каждый год делают все более высоким (костер сооружают из деревянных поддонов на каменном молу – прим. ред.) А в Бергене слишком высокие костры запрещены из-за сильного ветра. Высокие костры сооружают, чтобы показать статус, но наиболее распространены маленькие, на которых также можно жарить мясо. В городах и деревнях принято собираться у крупных костров.

Так как первое хорошее молоко коровы начинают давать к Иванову дню, то традиционным блюдом в этот день считается сливочная каша. Не обходится этот праздник и без вяленого мяса. В некоторых регионах традиционной считается рыба. Популярные напитки: домашнее пиво, сладкое молоко и красный сок.

Также принято собирать букет из семи разных трав, чтобы ночью увидеть во сне свою вторую половинку. Иванова ночь – магическая, в это время всякое может случиться. Солнце ведь поворачивается, и, говорят, в это время можно заглянуть в будущее.

Томас Александерссон (Швеция)

Летнее солнцестояние – Мидсоммар – один из крупнейших праздников года. Он действительно популярен. Есть несколько традиций, типичных для Швеции и отличающихся от обычаев в других странах, например, танцы у майского дерева. В Швеции канун праздника всегда выпадает на пятницу, то есть в этом году – 22 июня.

В этот день люди начинают праздновать со сбора цветов. Они плетут венки и крепят их на майское дерево – ключевой объект праздника. Чрезвычайно популярное майское дерево сооружают на открытом месте к радости детей и взрослых. Мы танцуем вокруг него и поем народные песни. Подростки от этого занятия воздерживаются в ожидании более буйных развлечений. Согласно старинному поверью, майское дерево – фаллический символ, а танцы вокруг него символизируют плотское наслаждение и продление рода. В современном исполнении это выглядит, конечно же, забавно.

Из угощений в этот день предлагается селедка со сметаной, картофелем и шнапсом – домашним алкоголем с добавлением трав. А еще у каждого шведа на столе должна быть отечественная клубника, ее едят со сливками или делают с ней торт.

Денис Беласик (Беларусь)

Купалле имеет языческие корни, христианство и язычество на территории современной Беларуси были неразрывно связаны. Купалле отмечают все: от стариков до детей, но особенно любим он молодежью. Отмечают его в деревнях. Самое масштабное Купалле происходит в деревне Александрия, это как бы белорусский бренд, на праздник приезжают иностранные туристы.

С раннего утра молодые девушки идут на луга и собирают букеты для венков. Парни выбирают место для ночного гулянья. Разведение большого костра в деревне – неизменный атрибут праздника. И если сегодня часто можно увидеть, как в таких кострах сжигают автомобильные покрышки, то раньше обязательно жгли деревянное колесо, которое горящим поднимали на высоком шесте – оно символизировало солнце.

Чем костер больше и выше, тем лучше. Сжигается заранее заготовленная деревянная конструкция или в ход идут огромные стволы деревьев. Люди берутся за руки и водят вокруг костра хороводы. Это сопровождается пением фольклорных песен или просто исполнением веселых мотивов. Когда пламя становится меньше, в костер укладывают колеса. Сжечь колесо – это значит избавиться от бед, напастей и колдовской силы до следующего праздника.

Самой веселой забавой являются прыжки через костер. Выглядит это очень смешно. Здесь главное не обжечься. Считается, что во время прыжка огонь очищает от болезней и дурного глаза. После такого очищения девушки идут к реке и бросают в воду заготовленные венки. Если венок не утонул, девушку ждет счастье или замужество в этом году. Если цветы пошли ко дну, не быть девушке невестой и любимой до следующего лета.

Есть такое поверье, что в эту волшебную ночь в лесу расцветает папоротник. И тот, кто найдет этот удивительный цветок, сможет узнать свое будущее и будет понимать язык птиц и зверей. Поэтому молодежь в ночь направляется в лес, парк искать этот заманчивый цветок счастья. Когда-то в детстве я сам искал этот цветок. И пусть никому не повезет, ведь папоротник не цветет, но радость и веселье от такого приключения будут помнить все.

В конце празднования Купалле необходимо было очиститься с помощью воды. Все шли купаться. Потом мокрые, но веселые и довольные все шли встречать восход солнца. Спать в купальскую ночь считалось страшным грехом.

В современной Беларуси Купалле отмечают с большим размахом. Оно, конечно, утратило тот мистический смысл, которым было наполнено раньше. В празднике стало больше развлечения, нежели духовности. Но в небольших белорусских деревнях до сих пор проводятся аутентичные праздники, на которые могут не пустить чужаков. Местные знахарки в эту ночь выбираются в лес за травами, а молодые люди отправляются на поиск цветущего папоротника.