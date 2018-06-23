О чем говорят инспекторы? Запись из машины ГАИ 3 Василий Телогрейкин, ABW.BY

23.06.2018, 13:51

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Фото; eurobelarus.info

Лидеры «уборочной» делятся «урожаем» с коллегами.

Не скажу, что я высокого мнения о профессионализме сотрудников ГАИ, и это постоянно является предметом критики с моей стороны. Причем считаю, что на многое можно закрыть глаза, если, как говорится, человек хороший. В конце концов, его можно обучить или хотя бы просто научить не показывать свой низкий уровень подготовки.

Однако на поведение отдельных инспекторов закрыть глаза никак не получается. Порою минутная запись с автомобильного видеорегистратора, установленного в служебной машине, может продемонстрировать тот уровень, на котором находится система ГАИ, куда точнее, чем сотни заявлений с высоких трибун.

Представьте: два инспектора непринужденно обсуждают количество выявленных пьяных пешеходов. Как я понял, один признается, что протоколов пять, но реальным нарушителем был один. Четверо остальных - это просто какие-то пьяницы, которых где-то нашли и написали, что они ходили по проезжей части, по принципу "им все равно, а у нас протоколов больше". Дальнейшая судьба и финансовые потери этих людей не интересуют инспекторов. В этом конвейере нет места совести. Сама по себе такая практика есть низость, а спокойное, рутинное отношение к этому инспекторов - низость вдвойне.

Звучит предложение третьего инспектора о том, чтобы лидеры "уборочной" поделились "урожаем" с коллегами. Так и говорит: "Могли бы поделиться пешеходом". Внутренняя кухня в принципе меня мало интересует, но возникает резонный вопрос: как в протоколе может фигурировать фамилия инспектора, который в глаза не видел ни пешехода, ни его нарушения? Ведь "поделиться", как я понимаю, означает сфальсифицировать протокол с тем, чтобы заслуга одного борца за безопасность дорожного движения отошла другому? Это самое настоящее уголовное преступление, но никого из присутствующих, судя по всему, это не коробит, не возмущает и не удивляет. И еще…

Руководство Госавтоинспекции постоянно пытается убедить общественность в том, что план по протоколам - оставшийся в прошлом пережиток. Инспекторы просто случайно ежедневно сдают протоколы и постановления в количестве не менее… (вставить цифру в зависимости от региона). Кто знает, может, они там и в самом деле так думают, а в подразделениях на местах люди просто занимаются самодеятельностью? Наверное, поэтому инспекторы в этой видеозаписи озабочены результатами своей деятельности, выраженными в количестве протоколов. Во всяком случае я не услышал, чтобы инспекторы хвастали друг перед другом, насколько менее аварийными они сделали свои участки дороги. Но если план все-таки еще жив, то это самое натуральное издевательство начальствующих чинов над подчиненными.

Полагаю, что события, запечатленные регистратором, являются чем-то из ряда вон выходящим и не имеют ничего общего с реальным положением дел в ГАИ. Ведь так, руководство?

Василий Телогрейкин, ABW.BY