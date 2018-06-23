«Наши люди еще не готовы к таким обновкам» 5 23.06.2018, 13:55

1,461

Глава «Беллегпрома» недоволен белорусами.

По словам председателя концерна «Беллегпром» Николая Ефимчика, более 40 предприятий, входящих в состав «Беллегпрома», работают с убытками.

Об этом он рассказал заводской газете «МТЗ-обозрение»:

— Над этим мы серьезно работаем, по каждому предприятию персонально, пытаемся найти точки приложения для того, чтобы выйти на безубыточную эффективную работу.

При этом по итогам первого квартала предприятия «Беллегпрома» получили прибыль в 66,9 миллиона рублей.

Высказался Николай Ефимчик и о льняных джинсах.

— Лен, вообще, в текстиле занимает менее 2 процентов — строго говоря, эксклюзивный ассортимент, элитный. Сейчас у «гурманов», которые ведут здоровый образ жизни и для которых натуральное превыше всего, я думаю, что эта тема очень перспективная. Белорусские предприятия выпускают достаточно широкую линейку льняной одежды, в том числе пресловутые льняные джинсы, и этот ассортимент уже приобретает востребованность. Просто наши люди еще не готовы к таким обновкам, говорят, что лен мнется. Но смотрится льняная одежда хорошо, особенно после обработки и мягчения.