Почти миллион: в Литве подсчитали белорусских туристов
- 23.06.2018, 14:00
В прошлом году в Литву приехало 968 тысяч туристов из Беларуси. Это больше, чем из любой другой страны.
Туристов из Польши было почти 785 тысяч, а из России - почти 716 тысяч.
Белорусы также чаще других оставались в Литве на одну и более ночей (432,1 тысячи).
А вот только на день в Литву из-за рубежа больше всего приезжало поляков (566,6 тысячи против 536 тысяч белорусов и 459,1 тысячи россиян).
В 2017 году белорусских туристов в Литву приехало на 17% больше, чем в позапрошлом году.
Средний турист тратит в Литве 345,4 евро за визит.
Такие цифры приводит Литовский департамент статистики.