Почти миллион: в Литве подсчитали белорусских туристов 23.06.2018, 14:00

Паланга

Фото: delfi.lt

В прошлом году в Литву приехало 968 тысяч туристов из Беларуси. Это больше, чем из любой другой страны.

Туристов из Польши было почти 785 тысяч, а из России - почти 716 тысяч.

Белорусы также чаще других оставались в Литве на одну и более ночей (432,1 тысячи).

А вот только на день в Литву из-за рубежа больше всего приезжало поляков (566,6 тысячи против 536 тысяч белорусов и 459,1 тысячи россиян).

В 2017 году белорусских туристов в Литву приехало на 17% больше, чем в позапрошлом году.

Средний турист тратит в Литве 345,4 евро за визит.

Такие цифры приводит Литовский департамент статистики.