закрыть
23 июня 2018, суббота, 16:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

СБУ заблокировала контрабанду белорусских сигарет из Приднестровья

3
  • 23.06.2018, 14:25

Контрабандисты планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза.

Украинские правоохранительные органы блокировали контрабанду сигарет белорусского производства с территории непризнанной республики Приднестровья (ПМР).

«Оперативники спецслужбы раскрыли механизм транспортировки сигарет через территорию Украины в страны ЕС. Правоохранители установили, что сигареты белорусского производства ввозились из ПМР на участке государственной границы в Одесской области. В дальнейшем злоумышленники планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза», – говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

В дальнейшем контрабандисты собирались переправить сигареты в страны ЕС через Волынскую область.

Украинские правоохранители остановили два микроавтобуса с контрабандой на территории Киевской области. Во время их осмотра сотрудники СБУ обнаружили более 600 коробов сигарет без марок акцизного сбора и каких-либо сопроводительных документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции – 3 млн. 700 тыс. гривен (более 140 тыс. USD).


популярное за неделю

Мнение

Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич