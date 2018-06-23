СБУ заблокировала контрабанду белорусских сигарет из Приднестровья 3 23.06.2018, 14:25

Контрабандисты планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза.

Украинские правоохранительные органы блокировали контрабанду сигарет белорусского производства с территории непризнанной республики Приднестровья (ПМР).

«Оперативники спецслужбы раскрыли механизм транспортировки сигарет через территорию Украины в страны ЕС. Правоохранители установили, что сигареты белорусского производства ввозились из ПМР на участке государственной границы в Одесской области. В дальнейшем злоумышленники планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза», – говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

В дальнейшем контрабандисты собирались переправить сигареты в страны ЕС через Волынскую область.

Украинские правоохранители остановили два микроавтобуса с контрабандой на территории Киевской области. Во время их осмотра сотрудники СБУ обнаружили более 600 коробов сигарет без марок акцизного сбора и каких-либо сопроводительных документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции – 3 млн. 700 тыс. гривен (более 140 тыс. USD).