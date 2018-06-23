Свой первый миллион долларов мозырянин выиграл в покер, когда ему еще не было 18 23.06.2018, 15:03

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Никита Бодяковский

Небывалые призовые выиграл на турнире в чешском Розвадове Никита Бодяковский.

Третье место принесло ему 1,52 миллиона евро — это сообщение годичной давности. Подобных новостей про удачливого игрока было немало до того и после. В минувшем апреле сообщалось, что Никита на турнире Triton Super High Roller в Черногории выиграл 2,55 миллиона долларов, и это стало самым крупным выигрышем в его карьере. Белорус в прошлом году совершил прорыв и выиграл в живых турнирах в два раза больше, чем за предыдущую пятилетку, пишет «Гомельская правда».

Всего же на сегодняшний день общий карьерный выигрыш покериста в офлайн-турнирах приблизился к 11 миллионам долларов. И это в 26 лет! Согласитесь, суммы, как и способ зарабатывания очень больших денег, способны будоражить самое богатое воображение.

В рейтинге покеристов нашей страны Бодяковский — безоговорочный лидер почти с трехкратным преимуществом над идущим за ним вторым номером. А в мировом зачете наш земляк занимает место примерно в первой полсотне. Его имя хорошо известно во всем мире — он частый гость дорогих турниров на престижных покерных сериях и хайстейкс-играх на PokerStars (крупнейший онлайн ресурс для игры покер). С 2016 года он стал выезжать на турниры в реальных игорных домах — всего зафиксировано полтора десятка его побед за покерными столами.

Многим интересно, как можно зарабатывать на жизнь игрой. Начинал играть Никита в интернете. Добился хороших результатов как в турнирах, так и в кеше. Заработав прилично денег в онлайне, переключился на турниры хайроллеров в офлайне (эти термины ни о чем не говорят людям, равнодушным и к покеру, и к карточным играм вообще).

Наш земляк родом из Мозыря, учился в городской школе № 13. Рос обычным мальчиком, если не считать того, что с детства был известен как талантливый шахматист. Еще и поэтому его стремительная карьера в покере выглядит несколько неожиданной. По утверждению экспертов и обозревателей специализированных сайтов, игрок, известный под ником fish2013, cвой первый миллион долларов за покерным столом выиграл, когда ему не было еще и 18 лет. Стоит отметить, что значительная часть профессиональных игроков в интернет-покер предпочитает скрывать свои настоящие имена и, если возможно, внешность, весь мир знает только их ники с игровых сайтов. Сбросив маску, Никита на общем фоне стал исключением.

Первая учительница Никиты Светлана Смычник хорошо помнит одного из своих самых способных в математике учеников. Способности мальчика к царице наук Светлана Михайловна связывает и с его нынешними, отнюдь не математическими успехами. Впрочем, так считают многие.

А вот для первого тренера Никиты в шахматах Романа Федосенко уход его талантливого воспитанника в покер не стал большой неожиданностью — явление это довольно распространенное. Что до талантливых математиков, играющих в шахматы, так их немало, но выдающимися шахматистами из них становились, наверное, единицы. К тому же наш герой школу окончил далеко не отличником.

— А вот шахматная карьера парня складывалась успешно. В шесть лет его привел в Мозырскую СДЮШОР № 2 отец, сам, кстати, кандидат в мастера спорта по шахматам. Так что мальчик, несмотря на юный возраст, в игре был не новичок, — рассказывает тренер. — Ему нравилось разбирать сложные позиции, играть с соперниками постарше и посильнее. Неудачи только раззадоривали, заставляли мобилизоваться. А еще, что бывает совсем редко, юный шахматист очень рано научился совершенствовать мастерство по книгам. В девять лет Никита выиграл чемпионат республики и вообще трижды выигрывал его, несколько раз ездил на чемпионаты Европы и тоже неплохо выступал. С 12 лет был ведущим игроком в школьной команде шахматистов области. Прекрасно проявил себя как командный игрок, и вообще тогдашним успехом команда в немалой степени была обязана Бодяковскому.

Увы, все это в прошлом. Роман Григорьевич констатирует, что в городе интерес к шахматам падает. Притом, что способных ребят немало, у большинства нет мотивации серьезно заниматься, совершенствоваться профессионально. Все больше предпочитают активный спорт. Шахматы в целом, а детские особенно, не прибыльны. Даже во взрослых турнирах призовые фонды не сравнимы, например, с футбольными, не говоря уже про те, что в покере.

Получился ли бы из покерного гения выдающийся шахматист? Даже тренеру сложно ответить на этот вопрос. Сослагательное наклонение здесь не очень уместно. У каждого есть предел. Обычно, если юноша не выигрывает европейский чемпионат, то стать вторым Карповым или Каспаровым шансов у него не так много. Несбывшаяся же шахматная надежда Мозыря, а может и страны, Никита Бодяковский перестал серьезно играть в выпускном классе. Выбрал другую игру. Кто-то, возможно, осудит парня, но многие и позавидуют. Тренер свое отношение к такому шагу бывшего воспитанника, как и к покеру в целом, деликатно называет несформированным: не знаю, мол, что и думать. Впрочем, дальнейшие его рассуждения логичны в своей простоте и истине: в обоих случаях игра, но с разным содержанием.

Шахматы действительно искусство. Покер, возможно, тоже в своем роде искусство, но уж точно менее содержательное. Первые сотни две шахматистов создают интеллектуальный продукт, на котором учится столь же увлеченная молодежь. А чему можно научиться у покериста? Неужели, прожив жизнь, приятно будет осознавать, что все самое интересное происходило за карточным столом?

Fortuna casta est

Действительно, в обществе сложилось мнение, и небезосновательное, что в карты играют от безделья, а те, кто еще на этом и зарабатывает, и вовсе аморальные люди. Не только карточные игры, но и многие другие подвергались гонениям и запретам во все времена. В России издавна игру в карты преследовали духовенство и власти. Еще в XVII столетии карточные игры запретили царским указом, игроков наказывали кнутом, а сами карты велено было отбирать и сжигать. В СССР азартные игры связывали с криминалом. За их организацию и упечь за решетку могли. Игрок уже не хозяин своей судьбы, а раб. Сколько угодно примеров в литературе и в жизни: игроман выигрывает, еще больше проигрывает, закладывает ценности, дом, надеясь отыграться, и все снова проигрывает. Такой человек считался ненадежным. И общество, понимая, к чему может привести одержимость игрой, осуждало игру в карты.

К сожалению, азарт не запретишь, да и чем лучше покера, преферанса или «подкидного» другие современные азартные игры на деньги? Проиграться в пух и прах с одинаковым успехом можно за компьютером, в казино, игровых автоматах или пытая счастья в лотереях. Количество игорных заведений растет, они появляются в самых людных местах, постоянно зазывая и искушая. Даже во многих супермаркетах установлена пара, а то и несколько игровых автоматов, заражающих страстью и вытрясающих из игроков деньги.

Безусловно, обычные люди чаще всего играют в карты ради удовольствия, чтобы скоротать время, провести вечер с друзьями. Но игра на деньги — это всегда соблазн, адреналин, искушение, которое у тех, кто не сумеет вовремя остановиться, может превратиться в зависимость, манию. А это уже болезнь, излечиться от которой сложно.

Игромания сегодня принимает угрожающий характер, разрушает личность. Покер на деньги обрел широкую популярность по всему миру. В него играют около 20% американцев. Немалым спросом пользуется эта игра в Канаде, Германии, Великобритании, Голландии, Италии, Франции, Украине, России и Беларуси тоже. Это гигантские аудитории с миллионами игроков, которые одновременно играют в сотнях и тысячах разных интернет-турниров.

В Сети можно найти множество способов, как научиться играть и выигрывать в покер. Очевидно, пробовали многие, но многим ли удавалось преуспеть? Однозначно, нет. Потому что покер, считают знатоки, тоже требует особого таланта, склада ума, незаурядной памяти, аналитических способностей и понимания хотя бы основ теории вероятности. Но даже если все эти качества присутствуют у игрока, элемент везения тоже не следует сбрасывать со счетов. Когда Никиту Бодяковского спросили, кроется ли секрет его победы в том, что однажды ночь перед финальным столом он провел за дорогой кеш игрой, покерист ответил: «Нет, это не рецепт успеха, мне просто повезло, а над моим ником "fish2013″ до сих пор подшучивают».

Fortuna casta est — судьба слепа. Так что прежде чем поставить все на карту, думайте сами, решайте сами: играть или не играть.

Лекарство для ума?

В общем, можно по-разному относиться к азартным играм. Но есть и положительные эффекты от карточной игры, при условии, что она все же не становится манией, считают специалисты — психологи, медики. Покер, бридж, преферанс и другие карточные игры требуют от игрока анализа и оценки вероятности выпадения карт, составления комбинаций, подсчета очков и других математических и аналитических операций.

Учеными доказано, что некоторые карточные игры помогают восстановиться после инсульта. Конечно же, «процедуру» применяют только как дополнение к традиционным способам лечения. На одной из зарубежных конференций, посвященной болезни Альцгеймера, прозвучали данные исследований: такие игры, как покер, являются одной из профилактических мер, уменьшающих риск развития этого заболевания. Покер помогает сохранить структуры мозга и функции, которые разрушаются при Альцгеймере. Карточные игры используют также в работе с людьми, страдающими синдромом неспособности к счету.

Кстати, в военных училищах Запада преферанс включен в программу обучения курсантов, поскольку тренирует память и стратегическое мышление. В двух московских гимназиях он в качестве эксперимента введен в качестве учебной дисциплины.