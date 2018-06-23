Колхозы проверили: чего мы не увидим в отчетах Кирилл Иванов, «Солидарность»

23.06.2018, 15:24

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Итоги проверок озадачивают, но хуже всего – молчание о причинах проблем.

Прокуратура опубликовала результаты проверок, прошедших в сельскохозяйственных организациях в период весенне-полевых работ. Итоги удручают: бесхозяйственность, нерациональное использование ресурсов, нарушение трудовой дисциплины и техники безопасности, нехватка минеральных удобрений и чрезмерная кредитная нагрузка.

Для того, чтобы ощутить масштаб проблемы, приведем несколько примеров.

В Минской области нарушения обнаружены в каждом втором районе. Прокурорами составлены 50 актов надзора в адрес руководителей организаций АПК и местных властей.

В Могилевской области выявлены 263 нарушения на 153 обследованных объектах. В первом квартале этого года задержки зарплат в сельскохозяйственных организациях фиксировались в 17 из 21 районов области. Ни один из районов не успевал посеять в срок.

Органы прокуратуры Брестской области по фактам выявленных нарушений в период весенних полевых работ внесли 40 актов надзора, инициировали привлечение к ответственности 50 должностных лиц.

Строго говоря, отчеты прокуратуры — это список следствий, который не объясняет главного — причин.

Причин, приведших к тому, что в каждой области при желании можно найти сотни нарушений: от задержки зарплат, до нарушения техники безопасности.

Молчание прокуратуры в этом вопросе можно понять. Назвав причину, придется примерить на себя роль знаменитого советского сантехника из анекдота, опрометчиво заявившего о необходимости замены системы.

А причина в том, что система неэффективна, она прогнила, и давно нуждается в замене. И независимые экономисты говорят об этом не первый год. Сегодняшнее неэффективное сельское хозяйство не спасли ежегодные многомиллионные вливания.

Не спасут его и рейды силовиков, отправленных в начале посевной в колхозы. Ярким во всех смыслах примером эффективности этой инициативы стала череда происшествий на Витебщине. С начала посевной в этой области сгорели шесть единиц сельхозтехники, сообщает сайт «Народныя навіны Віцебска». В Рассонском районе причиной пожара стало то, что нетрезвый тракторист забыл снять трактор со стояночного тормоза.

А ведь одними из главных задач, поставленных главой государства перед силовиками, было наведение дисциплины и проверка готовности техники к весенне-полевым работам.

Свою неэффективность государство, как собственник и управленец, демонстрирует не только в сельском хозяйстве. Власти, подобно рассонскому трактористу, давно затянули экономику на ручник, но при этом с достойным другого применения упорством продолжают поддавать газу. Открытого пламени пока не видно, но дым уже местами пробивается. Только свежие примеры.

Нацбанк предупреждает: долги госпредприятий угрожают финансовой стабильности страны. Как сообщается в аналитическом обозрении «Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2017 году», объем проблемных активов государственных предприятий на 1 января 2018 года достиг 3,2 млрд рублей, увеличившись за год на 0,1 млрд, удельный вес в проблемных активах банковского сектора составил 58%.

Государство вложило в модернизацию цементного завода в Красносельске до $ 300 миллионов, но предприятие на сегодня генерирует убытки. И теперь его пытаются продать за $ 200 миллионов, при этом настаивая на условиях, от которых потенциальный покупатель отказывается не первый год.

Самое печальное заключается в том, что этот дорогостоящий банкет в обозримом будущем продолжится. Под аккомпанемент перечащих друг другу заявлений и действий. Помните, как недавно Александр Лукашенко говорил о недопустимости убыточных и дотационных проектов? Не прошел и месяц, как он же включил в Госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы 34 новых проекта, среди которых и ОАО «Оршанский инструментальный завод». Тот самый завод, на котором на днях побывал председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

Вот что он рассказал о предприятии, которое вот-вот начнет осваивать средств инновационных фондов:

— Картина, которая предстала перед нами, несколько удручающая: станочное оборудование амортизировано уже по несколько раз, производство на нем не соответствует современным требованиям по выпуску высокоточного инструмента. Четыре современных станка, которые купили, нельзя назвать прорывом в плане модернизации, так как на заводе требуется обновление всего станочного парка. Нужно полное техперевооружение, ориентированное на выпуск инновационной продукции.

Кирилл Иванов, «Солидарность»