Опубликован рейтинг самых миролюбивых стран мира 23.06.2018, 15:36

Австрия, Португалия и Дания вошли в пятерку.

В пятерку самых миролюбивых стран планеты вошли 3 страны ЕС: Австрия заняла 3-е место, Португалия оказалась на 4-м, а замыкает список лидеров Дания, согласно Глобальному индексу миролюбия 2018 года. Возглавила рейтинг Исландия (она удерживает лидерство с 2008 года); на втором месте Новая Зеландия, сообщает «Европульс».

Все страны ЕС, кроме Греции, оказались в группах с высоким или очень высоким уровнем дружелюбия. Греция попала в группу со среднем уровнем, заняв 79-е место.

Индекс составляется 12-й год подряд. Он оценивает страны и территории по 23 критериям, сгруппированным по трем темам: уровень милитаризации страны; уровень социальной защищенности и безопасности населения; вовлеченность страны в вооруженные конфликты на своей территории или за ее пределами.

За последний год 71 страна улучшила свои позиции, а 92 страны ухудшили. Россия заняла 154-е место из 163, потеряв 1 позицию по сравнению с 2017 годом.