За чей счет в Могилеве строят «триумфальную» арку раздора 2 23.06.2018, 15:41

«Триумфальная» арка как явление злит многих могилевчан.

Шум тяжелой техники, нервные гудки автомобилей — к такому «музыкальному» фону могилевчане, живущие на выезде в сторону Минска, уже привыкли. По крайней мере, на ремонт дороги никто не жалуется. А вот «триумфальная» арка как явление злит многих могилевчан: и дорогая, мол, и ненужная. Так ли это? Tut.by узнал, сколько стоит и когда закончится модернизация улицы Якубовского и, конечно, строительство въездной арки. Только цифры и фото — и ничего больше.

0 (ноль) рублей — столько денег из бюджета (городского и республиканского) пойдет на строительство въездной арки в Могилев со стороны Минска.

750 тыс. рублей (375 тыс. долларов) — столько стоит строительство «триумфальной» арки. В эту сумму вкладываются не только сама арка, но и благоустройство территории вокруг нее: прокладка дорожек, установка скамеек, цветников, освещения.

На строительство арки уже потратили около 453 тыс. рублей. Из них 107,5 тысяч — или 23,6% — добровольные (но это неточно) пожертвования граждан. Еще 282,4 тыс. рублей, или 62,2% — спонсорская помощь предприятий. Белорусские цементный и металлургический заводы, завод «Гранит» помогли строительными материалами — бетоном, арматурой, гранитной крошкой.

На строительство арки нужно еще 250−300 тыс. рублей, и деньги продолжают поступать — от предприятий, благотворителей, сказал Андрей Москалёв.

— Арку мы, без сомнений, достроим до 1 сентября. Она станет знаковым объектом для

Могилева и украсит въезд в него со стороны Минска.

Строительство арки входит в проект капитального ремонта с модернизацией улицы

Минское шоссе на участке от улицы Бялыницкого-Бирули до деревни Присно. Это шестая

очередь проекта. В ближайшее время планируется завершить отделку поверхностей арки, обустроить гранитные ступени.

А вот капитальный ремонт части улицы Якубовского стоит 5,3 млн рублей (2,65 млн долларов). Это в 7 раз дороже строительства арки. За эти деньги здесь (на участке Якубовского от проспекта Мира до улицы Бялыницкого-Бирули) расширят проезжую часть, установят бордюры, фонари, устроят центральную разделительную полосу и велодорожку.

Договор с генподрядчиком — управлением «Дорсервис» дорожно-строительного треста № 3 — заключили 28 февраля 2018 года. На работы отведено ровно полгода — 1 сентября этот этап модернизации должен быть завершен.