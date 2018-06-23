Самолет с перуанскими болельщиками задымился на подлете к Тюмени 2 23.06.2018, 15:54

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Пассажиры за 20 минут до приземления услышали хлопок.

Самолет авиакомпании Utair с футбольными фанатами сборной Перу, которые возвращались из Екатеринбурга в Москву через Тюмень, задымился перед посадкой в аэропорту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на перуанский телеканал RPP.

Пассажиры за 20 минут до приземления в Тюмени услышали хлопок, через некоторое время в салон воздушного судна стал проникать дым — у самолета загорелась турбина. По словам присутствовавших в салоне, экипаж не говорил ни по-английски, ни по-испански, бортпроводники ничего не разъяснили о происшествии.

«Они просто остановились, чтобы попросить нас пристегнуть свои ремни перед посадкой», — приводит телеканал слова одного из перуанских пассажиров самолета UT106 сообщением Екатеринбург — Тюмень.

Другой пассажир подчеркнул, что во время задымления не были откинуты кислородные маски, только два бортпроводника ходили из стороны в сторону.

В пресс-службе авиаперевозчика РБК подтвердили, что в работе одного из двигателей самолета, выполнявшего рейс UT106 Екатеринбург — Тюмень, «произошли неполадки».

«По системе кондиционирования в салон кратковременно успел поступить дым, затем система очистила воздух», — заявили в Utair.

Вместе с этим компания опровергла информацию о пожаре на борту. «Экипаж действовал по инструкции и посадил самолет в штатном режиме. Самолет самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры вышли по трапу без применения аварийных приспособлений», — пояснили в перевозчике, добавив, что намерены вместе с авиационными властями провести расследование инцидента. Вышедший из строя двигатель проверят на предмет попадания постороннего объекта при снижении.