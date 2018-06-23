(Не)один народ! Кирилл Сазонов

23.06.2018, 17:32

Кирилл Сазонов

Очень характерный пример.

Олег Сенцов не будет писать Путину прошение о помиловании. Я, кстати, не удивлен. Не тот типаж, чтобы просить о помиловании палача. Во-первых, гордость, во-вторых понимание того, что для палача или гопника сам факт просьбы о помиловании – дополнительное развлечение в процессе казни.

А если уже прижмут хозяина Кремля к стене и заставят выпустить или обмен станет неизбежным – пусть сам выкручивается. А Сенцов ему помогать своими просьбами не собирается.

Олег выйдет с поднятой головой, не снизошедший до прошений у куда более влиятельного, но морально совершенно мелкого на его фоне палача. Но Сенцов голодает уже 40 дней. И сам прекрасно понимает, что его никто не заставит унизиться или опустить голову. А вот убить могут просто бездействием вполне. Но не сгибается. Не тот человек.

Почему на фоне этой трагедии я столько внимания уделяю не палачам, не самому факту, а именно отказу Олега Сенцова от прошения о помиловании? Потому что это характер. Который очень качественно показывает нам психологический контраст с соседями, которые по непонятным причинам любят порассуждать о братских народах, а иногда докатываются до формулировки "мы один народ".

Так вот, не так давно в России произошла трагедия. В Кемерово в торговом центре сгорели более 60 человек, из них 37 детей. И появился там доведенный до отчаяния персонаж некто Игорь Востриков. Очень характерный пример.

Востриков потерял на пожаре сестру, жену и троих детей. То есть в нормальной системе ценностей терять человеку совершенно нечего – он потерял больше, чем все. Его бесполезно пугать или подкупать. И на стихийном митинге он оторвался по полной программе – ругал МЧС, губернатора Тулеева и даже самого Путина. Но после беседы с соотвествующими людьми переобулся на ходу. Путин молодец, губернатор ни в чем не виноват, от митингов нужно воздержаться и нечего майданить. Сейчас возглавил ячейку "Единой России" и возможно станет депутатом. Вот и почувствуйте разницу.

Один народ? Братья? Общая история, общая культура и ценности?! Голодающий сорок дней Олег Сенцов, который не станет просить пощады у Путина и Игорь Востриков. Который потерял троих детей с женой, взбунтовался ненадолго, но уже на следующий день славит начальство и готов делать на трагедии карьеру. Нет ничего общего. Вообще ничего. Стена на границе, ров с крокодилами, самый строгий визовый режим и информационная изоляция. Не дай Господь, это заразно…

Кирилл Сазонов, "Обозреватель"