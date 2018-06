Топ-5 фильмов с альтернативными финалами 23.06.2018, 18:54

Известные вам фильмы могли закончиться совсем по-другому.

В следующем году выходит последний восьмой сезон фэнтезийного сериала "Игра престолов" и стало известно, что, возможно, создатели снимут несколько концовок. Однако, не только "Игра престолов" сможет похвастаться альтернативными финалами, пишет segodnya.ua.

Отснято множество кинолент, которые в режиссерской версии должны закончиться совершенно иначе. Предлагаем подборку популярных фильмов с альтернативными концовками.

"Я – легенда"

В оригинальной версии гениальный вирусолог Роберт Невилл, которого сыграл Уилл Смит, ценой собственной жизни останавливает зомбаков, заранее вручив пробирку с антивирусом Анне и Итану. Киноманы всей планеты обливались слезами и кляли создателей фильма. А вот режиссерская версия финального эпизода оказалась более мягкой и похожей на типичный хеппи-энд: Невилл не только остается в живых, но и находит общий язык с предводителем зараженных.

"1408"

Существует несколько вариантов финала этого триллера. В прокатной версии пожарные выносят героя из номера. Майк остается жив, от жены он узнает о коротком замыкании, случившимся в номере.

Но, как доказательство реальности происходившего, у него остается диктофон, на котором записаны происходящие события и даже голос призрака его дочери, что ввергает его жену в шок. А вот самая известная альтернативная версия предполагает гибель Майка. Его хоронят, а личные вещи и диктофон остаются у управляющего отелем. В то же время в сгоревшем номере 1408 появляется новый призрак – сам Майк.

"Мистер и миссис Смит"

В конце фильма главные герои оказываются на приеме у семейного психотерапевта – сцена один в один повторяет начало фильма. А вот альтернативная версия выглядит интереснее: Смиты переезжают в Италию и становятся родителями, при этом их дочь показывает, что унаследовала соответствующие гены.

"Титаник"

Финальная сцена выглядит довольно слезливо: старушка Роза тихонько бросает в океан свой бесценный медальон с сапфировым сердцем. Но Джеймс Кэмерон рассматривал также и другую концовку, где Роза перед тем, как расстаться с реликвией, произносит перед группой завороженных блеском брюликов слушателей серьезную речь о том, что жизнь – это единственное, что по-настоящему бесценно.

"Бегущий по лезвию"

У этого фильма, пожалуй, самая тяжелая прокатная судьба, несмотря на нынешний культовый статус и новый сиквел. По слухам, существует больше шести вариантов концовок этой ленты. Но ни одна не отвечала на заветный вопрос, является ли Рик Декард репликантом. В прокат фильм выходил с первым вариантом концовки, но в сети можно найти более любопытный второй вариант с интересной фразой "You and I were made for each other" ("Ты и я, мы созданы друг для друга").