Россия возобновила авиаудары на юге Сирии 2 24.06.2018, 8:03

1,363

Ранее в этой области была создана зона деэскалации.

Российская авиация нанесла по меньшей мере 20 ударов на юго-западе Сирии по городу Бусра аль-Харир на границе с Иорданией, который контролирует оппозиция.

Об этом в субботу, 24 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники (перевод – dw.com).

Правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) заявила о 26 ударах российской авиации по району Даръа. Из них по городу Бусра аль-Харир был нанесен 21 удар, уточняют правозащитники.

Информации о жертвах не поступало.

Россия не наносила удары по этой сирийской провинции с лета 2017 года, когда были созданы зоны деэскалации, в том числе, в южных районах Сирии, уточняют в SOHR.