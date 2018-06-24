Главный конкурент Эрдогана вывел на митинг пять миллионов своих сторонников 1 24.06.2018, 8:06

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Во втором туре оппозиционный кандидат может победить действующего президента.

Миллионы сторонников вышли на митинг в Стамбуле поддержать кандидата в президенты от Республиканской народной партии Турции Мухаррема Индже. Досрочные выборы в Турции состоятся сегодня. Согласно опросам, лидирует действующий президент Реджеп Эрдоган, всего в выборах участвуют 6 кандидатов, сообщает currenttime.tv.

Официальной информации о количестве участников митинга нет. Накануне акцию на этом же месте собирал Реджеп Эрдоган, количество сторонников власти оценили в 3 млн человек. По фотографиям с митинга оппозиционера видно, что его вышли поддержать значительно большее число людей. Оппозиционный телеканал со ссылкой на источники в полиции утверждает, что митинг конкурента Эрдогана собрал до 5 млн человек.

Днем ранее на митинг в поддержку Индже в Анкаре вышли около 2,5 млн человек, акция такой же численности прошла и в Измире.

Согласно опросу, проведенному социологической службой SONAR, за Эрдогана готовы проголосовать 47% граждан Турции, Индже поддерживают 33% избирателей. Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 50% голосов. По оценке социологов, в случае, если пройдет второй тур, то Индже победит Эрдогана.

Главный конкурент Эрдогана на выборах вывел на митинг миллионы своих сторонников https://t.co/6faqwLxnUa pic.twitter.com/op2xloWX23 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 23 июня 2018 г.

Эрдоган может не победить: в Турции неожиданный поворот накануне выборов

Президент Турции Реджеп Эрдоган назначил президентские и парламентские выборы на 17 месяцев раньше срока. Официальной причиной он назвал необходимость перейти "к системе сильной президентской власти" и избавиться от "пороков старой системы".

Объявив досрочные выборы, Эрдоган стремился реализовать свои преимущества и был уверен, что одержит решительную победу над соперниками. Основания так считать у него были: ранее, в 2017 году, он выиграл референдум по вопросу о продлении сроков своего правления и соединении должностей и полномочий президента и премьер-министра. Принятая таким образом конституционная реформа должна вступить в силу сразу после новых выборов.