Двух молодых белорусских хоккеистов выбрали на драфте НХЛ 24.06.2018, 8:12

Владислав Еременко

Фото: "Прессбол"

Ярмарка юных талантов проходит в Далласе.

Два белорусских хоккеиста выбраны в 5-м раунде драфта НХЛ. Ярмарка юных талантов проходит в Далласе, сообщает tut.by.

20-летний форвард минского «Динамо» Егор Шарангович был выбран «Нью-Джерси» под общим 141-м номером.

В минувшем сезоне Егор Шарангович в 47 матчах чемпионата КХЛ набрал 12 (4+8) результативных очков при показателе полезности «-5».

На молодежном (U20) чемпионате мира набрал 5 (3+2) очков в 6 поединках при показателе полезности «-3».

На взрослом ЧМ-2018 в 7 поединках заработал 1 (0+1) результативный балл при показателе полезности «-6».

19-летний защитник Владислав Еременко выбран «Нэшвиллом» под общим 151-м номером.

Егор Шарангович

Фото: hcdinamo.by

В прошлом сезоне он выступал в Северной Америке в юниорской Западной хоккейной лиге (WHL) в составе «Калгари Хитмен». В 63 матчах набрал 41 (13+28) очко при показателе полезности «-10».

В составе молодежной (U20) сборной Беларуси на чемпионате мира набрал 4 (1+3) балла в 6 матчах при показателе полезности «-5».

Впервые с 2004 года на драфте НХЛ выбрали более одного белоруса.

Первым номером драфта, как и прогнозировалось, стал шведский защитник «Фрелунды» Расмус Далин, который в ушедшем сезоне в свои 18 лет успел сыграть за сборную Швеции на молодежном (U20) чемпионате мира и Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. С 20 (7+13) очками в 41 матче чемпионата Швеции он стал самым результативным среди молодых игроков до 18 лет, выступавших в элитной взрослой лиге Швеции. Признан лучшим юниором года в Швеции.

Расмуса Далина заполучил «Баффало», имевший в этом году право выбирать на драфте первым.

Владислав Еременко

Фото: witter.com/whlhitmen

Примечательно, что в первой тройке драфта все игроки из Европы. Под вторым номером ушел россиянин Андрей Свечников, под третьим — финн Йеспери Котканиеми. А из канадцев самый высокий номер драфта — лишь 5-й.

Первый раунд драфта НХЛ-2018

1. «Баффало» — Расмус Далин (Швеция, защитник, «Фрелунда»);

2. «Каролина» — Андрей Свечников (Россия, нападающий, «Барри Кольтс», OHL);

3. «Монреаль» — Йеспери Котканиеми (Финляндия, нападающий, «Ассят»);

4. «Оттава» — Брейди Ткачак (США, нападающий, университет Бостона, NCAA);

5. «Аризона» — Барретт Хэйтон (Канада, нападающий, «Су-Сент Мари», OHL);

6. «Детройт» — Филип Задина (Чехия, нападающий, «Галифакс», QMJHL);

7. «Ванкувер» — Куинн Хьюз (США, защитник, университет Мичигана, NCAA);

8. «Чикаго» — Адам Боквист (Швеция, защитник, «Брюнес U20»);

9. «Рейнджерс» — Виталий Кравцов (Россия, нападающий, «Трактор», КХЛ);

10. «Эдмонтон» — Эван Бушар (Канада, защитник, «Лондон Найтс», OHL);

11. «Айлендерс» — Оливер Вальстрем (США, нападающий, сборная США U18, USDP);

12. «Айлендерс» — Ноа Добсон (Канада, защитник, «Акади-Батхёрст», QMJHL);

13. «Даллас» — Тай Делландреа (Канада, нападающий, «Флинт», OHL);

14. «Филадельфия» — Джоэль Фараби (США, нападающий, сборная США U-18, USDP);

15. «Флорида» — Григорий Денисенко (Россия, нападающий, «Локо», МХЛ);

16. «Колорадо» — Мартин Каут (Чехия, нападающий, «Пардубице»);

17. «Нью-Джерси» — Тай Смит (Канада, защитник, «Спокан», WHL);

18. «Коламбус» — Лиам Фуди (Канада, нападающий, «Лондон Найтс», OHL);

19. «Филадельфия» — Джей О’Брайен (США, нападающий, «Тайер Академи», USHS-Prep);

20. «Лос-Анджелес» — Расмус Купари (Финляндия, нападающий, «Кярпят»);

21. «Сан-Хосе» — Райан Меркли (Канада, защитник, «Гелф Сторм», OHL);

22. «Рейнджерс» — К`Андре Миллер (США, защитник, сборная США U-18, USDP);

23. «Анахайм» — Исак Лундестрем (Швеция, нападающий, «Лулео»);

24. «Миннесота» — Филип Юханссон (Швеция, защитник, «Лександ»);

25. «Сент-Луис» — Доминик Бокк (Германия, нападающий, «Векше U20», Швеция);

26. «Оттава» — Джейкоб Бернард-Докер (Канада, защитник, «Окотокс Ойлерз», AJHL);

27. «Чикаго» — Николя Боден (Канада, защитник, «Драммондвиль Вольтижурс», QMJHL);

28. «Рейнджерс» — Нильс Лундквист (Швеция, защитник, «Лулео»);

29. «Торонто» — Расмус Сандин (Швеция, защитник, «Су-Сент Мари», OHL);

30. «Детройт» — Джо Велено (Канада, нападающий, «Драммондвиль Вольтижурс», QMJHL);

31. «Вашингтон» — Александр Алексеев (Россия, защитник, «Ред Дир», WHL).

В первом раунде выбраны 10 канадцев, 6 американцев, 6 шведов, 4 россиянина, 2 финна, 2 чеха, 1 немец.

Всего на драфте в 7 раундах выбраны 217 юных хоккеистов. Канаду представляют 73 игрока, США — 52, Швецию — 30, Россию — 20, Финляндию — 16, Чехию — 11, Словакию — 5, Швейцарию — 4, Беларусь — 2, Германию — 2, Великобританию — 1, Норвегию — 1.