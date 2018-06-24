На складе в США разбились тысячи бочек с виски 2 24.06.2018, 8:18

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Фото: Chief Billy Mattingly / Bardstown Fire Department / AP

Речь идет об одном из складов знаменитого завода Barton 1792 Distillery.

В городе Бардстауне, штат Кентукки, на винокуренном заводе Barton 1792 Distillery обрушился склад, на котором хранилось 18 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в США), сообщает Bloomberg. Обрушение затронуло по меньшей мере половину хранившихся на складе бочек.

Речь идет о здании склада, которое было построено в 1940-х годах. На оценку ущерба у компании-владельца завода могут уйти дни или даже недели. «Мы оцениваем, сколько из пострадавших бочек могут оказаться целыми», — приводит агентство слова представителя Sazerac — компании, владеющей заводом.

Пострадавших при обрушении склада нет, в момент обрушения в нем никого не было. Собеседник агентства уточнил, что причины обрушения пока не установлены. Завод планируют открыть для посещения туристов уже в субботу, бизнес-операции собираются возобновить в понедельник.

Фото: Chief Billy Mattingly / Bardstown Fire Department / AP

Сообщается также, что завод находится недалеко от реки. Сейчас специалисты проверяют, не попал ли туда виски из разбившихся бочек. Первоначальные образцы проб, взятых из воды, не показали никаких признаков загрязнения.

Согласно информации на сайте Barton 1792 Distillery, завод был основан в 1879 году. Его территория включает 29 складов и 22 других здания.