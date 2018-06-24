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Закон о хранении данных поднимет ВВП Евросоюза на 4%

  • 24.06.2018, 8:59

Зарегистрированные в ЕС компании смогут хранить свои данные на территории любой страны Евросоюза.

Это относится ко всей информации, кроме личных данных сотрудников. Такое решение приняли власти Евросоюза. В ближайшее время будут отменены национальные законы, которые препятствуют хранению корпоративных данных за границей, сообщает euro-pulse.ru.

Чиновники ожидают, что таким образом хранение данных станет для компаний более удобным и дешевым. По оценкам Еврокомиссии, это должно поднять ВВП Евросоюза на 4% к 2020 году.

Персональные данные, в том числе данные сотрудников, под действие новых правил не попадают – их регулирование определяется вступившими в силу 25 мая правилами ЕС защиты персональных данных (GDPR).


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