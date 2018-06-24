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Майк Помпео: На Иран обрушится «гнев всего мира»

  • 24.06.2018, 9:09
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Майк Помпео

Госсекретарь США предупредил Тегеран.

Государственный секретарь США Майк Помпео предупредил Иран о последствиях в случае разработки ядерного оружия, подчеркнув, что на Тегеран обрушится "гнев всего мира".

"Надеюсь, они поймут, что если начнут наращивать свою ядерную программу, то на них обрушится гнев всего мира", - сказал он в интервью MSNBC, передает Reuters.

При этом глава Госдепартамента уточнил, что под "гневом" он не подразумевает начало военных действий против Ирана.

"Когда я говорю гнев, я имею в виду моральное осуждение и экономическое давление", - сказал он.

Напомним, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.


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