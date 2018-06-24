В Турции начались выборы президента и парламента 1 24.06.2018, 9:22

Кандидатуры на пост президента страны выдвинули шесть человек.

В Турции начались внеочередные парламентские и президентские выборы.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и будут действовать до 17:00.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу, на выборах в целом проголосуют 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя.

Граждане Турции за рубежом проголосовали на выборах с седьмого по 19 июня.

Зарегистрированные за рубежом избиратели также смогут проголосовать на КПП на турецкой границе до 17:00 24 июня.

Кандидатуры на пост президента Турции выдвинули шесть человек. В их числе: Реджеп Тайип Эрдоган - кандидат от «Народного альянса», который был сформирован Партией справедливости и развития и Партией национального действия (MHP); кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Мухаррем Индже и находящийся в заключении кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахаттин Демирташ.