Борисовские власти провоцируют новые протесты в Печах? 24.06.2018, 10:34

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Фото: ex-press.by

Проходившие в апреле стихийные митинги могут повториться.

В апреле жильцы домов №40, №41 и №25 по улице Серебрянникова в бывшем военном городке Печи стали выходить на стихийные митинги против строительства автостоянки у них под окнами, сообщает ex-press.by.

Дошло до прямых столкновений со строителями, которые уничтожили зеленую зону, где росла не только трава, но и деревья, и многолетние кустарники, высаженные в свое время по решению борисовских властей.

Приезжала милиция, приезжал тогдашний заместитель председателя райисполкома Виктор Позняк. Народ стоял на своем. И, казалось, печинцы добились желаемого. В районной газете, учрежденной райисполкомом, появилась многословная статья, в которой, тем не менее, можно было выделить главное: «По последней информации Виктора Позняка, в настоящее время рассматриваются другие площадки для строительства парковки».

Фото: ex-press.by

Однако в конце мая Виктор Позняк получил новую должность за пределами стен райисполкома и информировать районку по поводу поисков других площадок для автостоянки в Печах перестал.

А тем временем после затишья, как свидетельствуют фотографии в «Типичном Борисове», возведение стоянки под окнами дома №41 по улице Серебрянникова продолжилось.