В Лиде выпустят кроссовки с гербом великих князей Литовских 24.06.2018, 10:50

Фото: lidanews.by

«Калюмны» станут не единственным патриотическим проектом Лидской обувной фабрики.

В конце мая на Лидской обувной фабрике была отгружена в Минск небольшая партия (30 пар) кроссовок новой модели. Новинка представляла собой кроссовки красно-белой расцветки с гербом (геральдическим знаком) Великого княжества Литовского «Колюмны» на заднике.

За основу была взята классическая модель «полуботинки ЛМ-17», которая выпускается на Лидской обувной фабрике более 30 лет (ну кто не знает лидские кроссовки?). Новый дизайн буквально преобразил легендарное изделие наших обувщиков. Партия (в двух размерных шкалах – мужской и женской) была отшита в экспериментальном цеху предприятия по заказу белорусского молодежного бренда LSTR. Новая модель кроссовок поступила в продажу в собственных магазинах бренда, расположенных в столице. И в первый же день за несколько часов была раскуплена, а сам этот факт стал бурно обсуждаемой темой в Интернете.

ФОТА: LIDANEWS.BY

Работая над экспериментальной моделью, владельцы бренда LSTR и специалисты Лидской обувной фабрики, в общем-то, предполагали, что интерес к ней должен быть. Но чтобы такой… Одним словом, особое внимание к новой модели для ее создателей было неожиданным. Ну а коль получился такой резонанс, сама собой напрашивается мысль, что все это, по логике, просто обязано иметь продолжение.

Будет ли оно?

Журналисту «Лідскай газеты» на обувной фабрике пояснили следующее:

– Разместить на заднике герб «Колюмны» было инициативой владельцев молодежного бренда LSTR. Этот геральдический знак ВКЛ украшает многие изделия бренда – одежду, головные уборы. Дизайн кроссовок – это тоже их идея. А у нас, в экспериментальном цеху, она была воплощена в жизнь. Насколько нам стало известно, бренд LSTR не исключает, что разместит у нас еще один заказ на изготовление данной модели. Предполагается, что вторая партия может быть значительно большей, может, несколько сотен пар. Не исключено, что в этой партии будут не только красные кроссовки, но и других цветов. Все остальное в дизайне (и герб «Колюмны» на заднике) сохранится.

Интересно, что после неожиданного успеха в магазинах бренда к нам стали обращаться из различных торговых организаций, чтобы мы им тоже поставили эти оригинальные кроссовки. А ведь мы не раз ранее предлагали нашей торговле поставлять кроссовки ярких цветов – красного, рыжего, что-нибудь еще интересное. Но они осторожничали, отказывали нам. А теперь прочитали, каким это пользуется спросом, и стали звонить. Это хорошо.

Хочется еще добавить по этому вопросу, что мы уже не раз предлагали организациям, с которыми работаем, что-то интересное, с изюминкой, вместе разработать и реализовывать. Проводилась работа в этом направлении. Но в итоге почему-то, по каким-то причинам, все «сливалось». Не «срасталось», короче. А вот эта последняя кооперация неожиданно получилась очень удачной. И это вдохновляет. Это для обеих сторон может стать прорывом. Мы, во всяком случае, надеемся.

Тридцать пар для нашего предприятия – это, вообще-то, незначительный объем (в месяц фабрика выпускает в среднем 30-35 тысяч пар обуви). Пятьдесят пар – это минимальная партия, на выпуск которой мы обычно соглашаемся, чтобы, включая расходы на ее транспортировку, хотя бы не оказаться в убытке. Так что говорить о реальном успехе, прорыве можно было бы, если бы за сутки разошлись сотни, тысячи пар.

ФОТА: LIDANEWS.BY

И еще. Возможно, на Лидской обувной фабрике кроссовки с геральдическим знаком «Колюмны» будут не единственной моделью с белорусской символикой. Богатым источником интересных идей в этом плане, к примеру, может стать большое разнообразие белорусских узоров и орнаментов.