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У самолета, летевшего из России в Турцию, отказал двигатель

  • 24.06.2018, 11:16
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Фото: Pixabay.com

На борту находилось почти 200 человек.

Летевший из Новосибирска в турецкую Анталью самолет, на борту которого были почти 200 человек, совершил аварийную посадку в западном казахстанском городе Атырау из-за отказа двигателя, сообщает ria.ru со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

В сообщении комитета отмечается, что утром в воскресенье от воздушного судна Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавшего по маршруту Новосибирск-Анталия, поступило сообщение об отказе двигателя.

"Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау", — сообщили в ведомстве, добавив, что борт, на котором находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа, благополучно приземлился в Казахстане.


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