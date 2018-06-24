Купить за 80 копеек, продать за 8 рублей: секреты белорусских контрабандистов 24.06.2018, 11:24

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Фото с сайта sigaropt.all.biz

Бывшие контрабандисты рассказали о пути сигарет из Гродно на Запад.

То, что гродненские сигареты можно купить чуть ли не во всех странах Западной Европы — секрет Полишинеля. Но как они туда попадают? Как стали лидером среди контрабандных товаров? И сколько сегодня может заработать обычный контрабандист? Hrodna. Life пообщался с Олегом, Максимом и Янеком, которые хорошо помнят, как развивался контрабандный бизнес на границе.

Возили спирт и… лопаты

Сигареты не сразу стали основным приграничным товаром. В 90-х из Беларуси в Польшу чаще всего возили спирт, а к нему — самые разные товары: лопаты, резиновые сапоги, золото с серебром и медь с алюминием. Оттуда возили, например, яблоки. А вот белорусские сигареты тогда еще не имели за рубежом такой бешеной популярности.

Но конъюнктура меняется. И так на смену спирту и металлам пришли сигареты и топливо. А товары уже везут не в Польшу, а наоборот.

Магазины для контрабандистов

В Гродно достаточно оптовых магазинов, торгующих сигаретами по 24 часа в сутки. Есть и мелкие торговцы, но у них свой круг клиентов и дополнительная реклама им не нужна. Олег говорит, что если в таких магазинах кто-то покупает 5−10 коробов «Феста» или «Минска», то продавец совсем не удивится. Наоборот, при еще больших объемах может предложить скидку.

Визы по 500 евро

До 2010−11 годов получить долгосрочную визу было сложно. Только появление визы «за покупками» значительно упростило дело. Ранее те, кто не имел родственников в Польше, могли заплатить за визу «под ключ» даже 300−500 евро.

Олег говорит, что эти деньги можно было быстро отработать. Штрафы были не такие большие как сейчас, а проехать границу было проще.

Один из оптовых магазинов на выезде из Гродно в польском направлении

Не больше «нормы»

Хотя сигареты в ЕС из Беларуси попадают разными путями, автомобильный путь для рядовых граждан Олег считает самым популярным. Но не самым большим по количеству.

Чтобы не рисковать автомобилем, большинство контрабандистов возили не более «нормы»: не 2 пачки, как сегодня, и не 10, как можно было раньше, а столько, чтобы не превысить норму, после которой, кроме штрафа, изымают автомобиль. Раньше это было 50 блоков — один короб, потом стало 40 блоков.

Попятьсот

Максимум, который можно было заработать с одного блока сигарет — 15 долларов, по крайней мере на памяти Олега. Это было в непродолжительный период, когда в Беларуси сильно просел курс рубля. Так, возив по 40 блоков, из одной успешной поездки можно было заработать 500 долларов.

Такой период длился несколько месяцев и часть его выпадала на времена ограничения поездок раз в 5 дней. Самый большой штраф за такое количество сигарет тогда составлял около 1000 долларов. Обычно, по словам Олега, заработок была меньше — 7−10 долларов из блока.

Штрафы — как налоги

Фото с сайта hrodna.life

Не попадаться на штрафы — невозможно. Разве что, если ты начинающий контрабандист и у тебя чистая биография, тебя никто не знает — тогда можно некоторое время ездить безопасно. Но это лотерея. Кто-то может отработать год, кто-то чуть больше, но можно попасть на штраф и с первого раза.

Те, кто работает на постоянной основе, к штрафам относятся как к уплате налогов. Иногда можно уйти в минус. Можно работать два-три месяца в плюс, а потом за один месяц заплатить два-три штрафы. Получится, что ничего не заработал.

Кроме трезвого расчета и хороших тайников, большую роль играет случай. Кто-то успешно проезжает границу 5−10 раз в месяц в течение года и только 2−3 раза попадается. А кто-то чуть ли не весь год работает на штрафы и в итоге уходит из бизнеса. Особенность в том, что действует нарастающий коэффициент: каждый следующий штраф больше предыдущего.

Источник: hrodna.life

Это просто «бомба»

Сегодня кто-то возит 5−10 блоков, другие 25−30, но уже более 40 берут немногие. Настолько загруженные машины называют «бомбами» — они точно подлежат конфискации. Но таких авто немного, уверяет Олег. Хорошо скрыть более 50 блоков (1 короб) в автомобиль, даже переделанный, очень сложно. Так рисковать могут только те, у кого есть «подушка безопасности».

Литовцы с фантазией

Переделать автомобиль можно не только в Беларуси, но и в самой Польше. Но, по словам Олега, лучшие специалисты в этом — литовцы. Делают качественно и фантазия работает. Стоимость переделки может достигать 1500−2000 евро.

Большинство, по словам Олега, справляются своими силами. «Кое-где сделают дополнительные дырки. Что-то урежут, выбросят шумоизоляцию или еще что.

Но если машина попадет на сканер или будет работать опытный собака — никакие тайники не помогут".

Работали целыми «фирмами»

Житель Гродно Максим в 2007—2008 годах работал водителем: завозил авто на «упаковку», где его упаковывали сигаретами. За это платили 25−30 долларов, в зависимости от сложности работы.

Потом надо было забрать автомобиль и в нужный день завести сигареты в Польшу. За один рейс платили 30 долларов. Если машина попадала на штраф — все расходы брал на себя собственник.

Находка в одной из фур на польской границе, фото Польской таможни

На «фирме», где работал Максим, «директор» открывал визы своим водителем. А позже распродал все машины, свернул дело и наладил в Гродно легальный бизнес. Максим знает немало примеров, когда сегодняшние бизнесмены зарабатывали стартовый капитал на контрабанде.

Очереди бывают, когда работает «хорошая» смена

Как сигареты доезжают до Англии и Испании, рассказал Янэк, бывший контрабандист из Белостока.

Далее в Западную Европу едет большинство сигарет из Беларуси, Украины и России. Те, кто возит более 5−10 блоков, продают их оптовикам, а те уже или сами везут дальше вглубь Европы, или опять же по оптовым ценам перепродают тем, кто везет. Такой посредник при перепродаже зарабатывает 1−2 доллара из блока.

Сам Ян несколько лет возил сигареты из Беларуси. «Мой друг работал таможенником, поэтому я всегда имел информацию, когда лучше ехать, а когда лучше задержаться в Беларуси и подождать». Однажды, чтобы дождаться «хорошей» смены, пришлось задержаться в Гродно более суток.

Фото с сайта hrodna.life

В таком ритме Янэк работал около трех лет, пока не попал в руки белорусских таможенников. На родину пришлось возвращаться пешком. Зато среднемесячная заработная плата в тот период был 1500−2000 долларов.

Янэк утверждает, что очереди на белорусско-польской границе в будние дни бывают только, если на польской стороне работает более-менее «хорошая» смена. Если смена плохая, да еще работают «черные» [таможенники] с собакой, очередей не будет. Тогда едут или новички, или те, кто контрабандой не занимается.

Рынок перенасытился — цены упали

Фото с сайта hrodna.life

Иногда цены сигарет на черном рынке подали — из-за перенасыщенности рынка. Если через какую-то границу, неважно польскую или литовскую, успешно проезжали 5−10 фур с сигаретами, или проезжал железнодорожный состав, цены начинали падать. Людей, работающих с такими серьезными объемами, Янэк не знает. Говорит только, что и в Польше, и в Литве есть места, где можно оптом приобрести контрабандные сигареты в коробах. Это как раз тот товар, который ехал в фурах или поездах.

Англия — самое популярное направление

После фиаско на белорусско-польской границе, Янэк не пожелал завершать «карьеру», но решил сменить направление. Он приобрел другой автомобиль и переделал его в Польше за 9000 тысяч злотых — более 2000 евро. На нем Янэк планировал возить сигареты из Польши в Англию, но уже на первой попытке его задержали…

Фото с сайта hrodna.life

Янэк объясняет, что Англия — самое популярное направление, так как на этом направлении можно заработать больше всего. Так, в 2016 году BBC сообщала, что в Великобританию попадает аж 12% всех контрабандных сигарет из Беларуси.

Перевезти через границу — не последний шаг

Фото с сайта hrodna.life

Для белорусских контрабандистов перевоз сигарет через границу обычно является последним шагом — дальше сигареты везут поляки или литовцы. Но, хотя границ в Евросоюзе нет, этот путь непростой. Так, в окрестностях Августова польские пограничники и таможенники регулярно останавливают литовские бусы, полные сигарет. На дорогах Подляшья также нередко останавливают легковые авто местных жителей с багажниками полными сигарет без польских акциз. Обычно после проверки в гаражах и домах этих людей находят большие партии товара.

Так, 20 июня пограничники задержали в Белостоке BMW местного жителя: в авто были 1400 пачек сигарет. Дома у водителя нашли еще 10 000 пачек, а также 335 литров контрабандного дизеля. Такие задержания сравнительно мелких перекупщиков — обычное дело на границе.