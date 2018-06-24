FIFA расследует жесты швейцарских футболистов после забитых мячей 24.06.2018, 11:43

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Швейцарские футболисты праздновали забитые мячи, скрестив руки особым образом.

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола открыл дело против швейцарских футболистов Гранита Джаки и Джердана Шакири за то, как они отпраздновали забитые мячи в матче против Сербии. Об этом сообщает Би-би-си.

Сербия первой забила в матче против Швейцарии, но затем Джака сравнял счет, а на 90-й минуте Шакири вывел свою команду вперед. Швейцарские футболисты праздновали забитые мячи, скрестив руки, что должно было символизировать двуглавого орла — герб Косово и Албании.

Джака и Шакири — этнические албанцы из Косово. В конце 1990-х косовские албанцы вели борьбу за независимость против Сербии, конфликт завершился после военной операции НАТО в Косово. В 2008 году была образована Республика Косово, которая не признается сербами.

FIFA открыла дисциплинарное разбирательство против швейцарцев. Кроме того, организация открыло дело против сербской Федерации футбола за «политические высказывания и оскорбительное поведение сербских фанатов».

«Также предварительное расследование открыто против тренера сербской сборной, Младена Крстаича, за заявления, сделанные после матча», — приводит Би-би-си сообщение FIFA. Неизвестно, о каком высказывании Крстаича идет речь. После матча с Швейцарией он раскритиковал судью Фелика Брыха, который не поставил пенальти в ворота швейцарцев. «Я не дал бы ему ни желтую, ни красную карточку, я бы отправил в Гаагу. Там его бы судили, как нас», — сказал тренер.

Сам Джердан Шакири говорил, что празднование забитого мяча было «всего лишь эмоцией». «Я очень рад, что забил этот гол. И ничего больше», — сказал футболист.