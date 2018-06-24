Священник Борисовской епархии встретился с Папой Римским 24.06.2018, 11:50

Никодим Пашков ездил в Италию в составе делегации Христианского образовательного центра.

На минувшей неделе делегация Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла посетила город Рим. В составе делегации был клирик Борисовской епархии священник Никодим Пашков.

Программа визита была очень насыщенной. Его основная цель — подготовка международной конференции, посвященной памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), проведение которой запланировано в ноябре 2018 года в Минске, сообщает ресурс christeducenter.by.

На снимке Никодим Пашков — первый слева, крайний справа — Папа Франтишек

Кроме того, было запланировано обсуждение направлений дальнейшего сотрудничества с Понтификальным Советом по содействию христианскому единству.

13 июня 2018 года участники делегации были приглашены на Генеральную аудиенцию с Папой Римским Франциском, состоявшуюся на площади святого апостола Петра в Риме. На аудиенции присутствовало около 30 000 верующих из разных стран мира, в том числе официальные делегации.

Обращение Папы к собравшимся, посвященное размышлению над евангельским сюжетом о богатом юноше (Мк. 10:17-30) было оглашено на итальянском, французском, испанском, английском, немецком, польском и арабском языках.

По окончании аудиенции состоялась краткая беседа белорусов с Папой Франциском, в завершение которой Папе от имени делегации от Белорусской Православной Церкви была передана в дар Жировицкая икона Божией Матери, выполненная белорусскими мастерами.