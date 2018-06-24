Варшава стала европейской столицей с дешевыми ценами на ночные клубы 24.06.2018, 12:39

Дешевле вечеринку можно организовать только в Кейптауне.

Варшава признана европейской столицей с самыми доступными ценами на ночные клубы и вечеринки, согласно рейтингу сервиса аренды жилья Home To Go. Варшава заняла второе место среди 50 городов, вошедших в рейтинг, уступив только Кейптауну (ЮАР). На 3-м месте – ночные клубы Праги, сообщает euro-pulse.ru.

По подсчетам авторов рейтинга, стоимость одного похода в ночной клуб (плата за вход и несколько алкогольных напитков) в Варшаве составляет в среднем 15,06 евро, в Праге – 21,13 евро. В Кейптауне, самом бюджетном городе для любителей ночной жизни, – всего 12,86 евро. А на Ибице (Испания), где ночная жизнь оказалась самой дорогой, ночь в клубе обойдется в среднем в 86 евро.

Москва оказалась в самой середине рейтинга – на 26-м месте (29,65 евро).

Составители определили позицию города на основании цен как минимум пяти ночных клубов разных ценовых категорий в каждом из 50 городов с активной ночной жизнью. В рейтинг вошли 50 городов с самой активной ночной жизнью. Составители учитывали количество заведений и мероприятий в городе, а также их качество, основываясь на интернет-отзывах.