Сборная Германии извинилась перед шведами за свое поведение после матча 24.06.2018, 12:53

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После матча тренер шведской сборной пожаловался на то, что представители тренерского штаба сборной Германии и игроки показывали ему некие жесты.

«Это не наш стиль, мы попросили прощения», — откликнулись на это в немецкой команде

Сборная Германии по футболу извинилась перед шведским тренером Янне Андерссоном и командой Швеции за некорректное поведение представителей своего тренерского штаба после матча. Соответствующее сообщение размещено в официальном Twitter немецкой сборной, сообщает РБК.

Накануне вечером немецкая и шведская команды встретились в Сочи в групповом матче чемпионата мира по футболу. Сборная Германии вырвала у Швеции победу на 95-й минуте игры благодаря голу Тони Кросса. Встреча завершилась со счетом 2:1. Андерссон после этого раскритиковал поведение некоторых немецких футболистов и представителей тренерского штаба ФРГ. Некоторые из них, по его словам, «начали праздновать» победу прямо возле шведской скамейки. «Также они начали делать жесты [в нашу сторону], что меня очень раздражало», — сообщил тренер сборной Швеции, заметив, что после финального свистка между соперниками на поле даже произошла небольшая потасовка. «После финального свистка вы пожимаете друг другу руки и не ведете себя таким образом», — подчеркнул Андерссон, заметив, что такое поведение представителей сборной Германии показалось ему неправильным.

«Это была эмоциональная игра. По ее окончанию та или иная реакция или жесты, последовавшие с нашей стороны в сторону шведской скамейки, были слишком эмоциональными», — отреагировали на это в немецкой сборной. «Это не соответствует нашему стилю. Мы извинились перед шведским тренером и его командой за это. Извините», — заключили представители футболистов.

Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer & seinem Team entschuldigt. Ursäkta! #GERSWE — Die Mannschaft (@DFB_Team) 23 июня 2018 г.

Сборная Германии, которая в настоящий момент является действующим чемпионом мира по футболу, одержала 23 июня свою первую победу на турнире и набрала три очка. Лидирует в ее группе сборная Мексики (у нее шесть очков). Также три балла на ЧМ-2018 набрали шведские футболисты, однако сборной Германии они уступают за счет результата личной встречи. Если в последнем туре немецкая команда выиграет у Южной Кореи с преимуществом в два мяча и больше, то она выйдет из группы. Шведам для попадания в плей-офф надо побеждать Мексику.