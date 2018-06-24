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Сборная Германии извинилась перед шведами за свое поведение после матча

  • 24.06.2018, 12:53
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После матча тренер шведской сборной пожаловался на то, что представители тренерского штаба сборной Германии и игроки показывали ему некие жесты.

«Это не наш стиль, мы попросили прощения», — откликнулись на это в немецкой команде

Сборная Германии по футболу извинилась перед шведским тренером Янне Андерссоном и командой Швеции за некорректное поведение представителей своего тренерского штаба после матча. Соответствующее сообщение размещено в официальном Twitter немецкой сборной, сообщает РБК.

Накануне вечером немецкая и шведская команды встретились в Сочи в групповом матче чемпионата мира по футболу. Сборная Германии вырвала у Швеции победу на 95-й минуте игры благодаря голу Тони Кросса. Встреча завершилась со счетом 2:1. Андерссон после этого раскритиковал поведение некоторых немецких футболистов и представителей тренерского штаба ФРГ. Некоторые из них, по его словам, «начали праздновать» победу прямо возле шведской скамейки. «Также они начали делать жесты [в нашу сторону], что меня очень раздражало», — сообщил тренер сборной Швеции, заметив, что после финального свистка между соперниками на поле даже произошла небольшая потасовка. «После финального свистка вы пожимаете друг другу руки и не ведете себя таким образом», — подчеркнул Андерссон, заметив, что такое поведение представителей сборной Германии показалось ему неправильным.

«Это была эмоциональная игра. По ее окончанию та или иная реакция или жесты, последовавшие с нашей стороны в сторону шведской скамейки, были слишком эмоциональными», — отреагировали на это в немецкой сборной. «Это не соответствует нашему стилю. Мы извинились перед шведским тренером и его командой за это. Извините», — заключили представители футболистов.

Сборная Германии, которая в настоящий момент является действующим чемпионом мира по футболу, одержала 23 июня свою первую победу на турнире и набрала три очка. Лидирует в ее группе сборная Мексики (у нее шесть очков). Также три балла на ЧМ-2018 набрали шведские футболисты, однако сборной Германии они уступают за счет результата личной встречи. Если в последнем туре немецкая команда выиграет у Южной Кореи с преимуществом в два мяча и больше, то она выйдет из группы. Шведам для попадания в плей-офф надо побеждать Мексику.


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