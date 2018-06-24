«Хозяин» на ярмарке проигрался в пух и прах в карты 1 Игорь Эйдман

24.06.2018, 12:59

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Игорь Эйдман

Стариков выгоняют на барщину.

Решение о повышении пенсий не имеет никакого отношения к экономической целесообразности. Оно, скорее, похоже на защиту доходов владельца актива за счет интересов работников.

Дело в том, что актив "Россия" принадлежит нескольким тысячам семей высших бюрократов и связанных с ними крупных собственников. Именно они получают львиную долю доходов от эксплуатации естественных богатств страны и труда ее жителей. Интересы хозяев охраняет огромная толпа охранников и надсмотрщиков (спецслужбы, армия, полиция, росгвардия и т.д.).

Их привилегий пенсионная реформа не коснется. Решать свои проблемы владельцы страны будут за счет непривилегированного большинства населения.

Корпорация "Россия" бездарно управляется и поэтому испытывает серьезные трудности (кризис, санкции). У владельцев компании есть выбор: сокращать свои дивиденды или расходы на персонал (население). Хозяева решают свои проблемы за счет работников.

Даже более точная метафора — крепостное имение "Россия". Хозяин на ярмарке проигрался в пух и прах в карты. Но стреляться не собирается и требует от управляющего увеличить доход с имения, чтобы компенсировать проигрыш. Управляющий сообщает, что "пожилые крестьяне бездельничают, барщину не отрабатывают, оброк не платят". "Безобразие" — возмущается непутевый помещик. И приказывает всех своих крепостных, которые еще могут хоть как-то держаться на ногах, срочно гнать на барщину или обложить оброком.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»