Почему Минск продолжает быть союзником Москвы Александр Хара, УНИАН

24.06.2018, 13:20

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Александр Хара

Фото: Facebook

В нужный момент Кремль сможет отстранить Лукашенко от власти или просто поглотить страну.

Аналитики американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor сообщили, что начиная с 2014 года, Беларусь из верного союзника России превратилась в нейтрального посредника между Западом и Российской Федерацией.

Но это не первый раз, когда Лукашенко «наступили на хвост», и он начал играть в якобы самостоятельную и не зависимую от России игру. Лукашенко пытается любым способом удержаться у власти, и, если для этого нужно стать кем угодно, даже мостиком между Западом и Россией или прозападным политиком, он, без сомнения, все это будет делать. По крайней мере, делать вид...

Однако здесь есть несколько моментов. Во-первых, каким «мостиком между Западом и Россией» может быть белорусский правитель, если он исповедует ценности, которые являются противоположными европейских?

Он политически преследует оппонентов, ущемляет свободу слова, подавляет любые проявления гражданских свобод. Разве это та страна, которая вышла и хочет вернуться в европейскую семью народов?

Во-вторых, за время своего пребывания у власти Лукашенко угнетал все национальное, все демократичное. На кого он может опираться, ведь при отсутствии белорусской идеологии пустоту заполнил «русский мир»?

В-третьих, между Беларусью и Украиной можно провести параллель. Ведь в свое время Россия почти захватила ключевые посты в нашей стране, когда наши руководители спецслужб, Министерства обороны и т.п. были гражданами Российской Федерации или теми, кто работал на нее.

То же происходит и в Беларуси. Несмотря на периодические кадровые чистки, кто знает степень инфильтрации российских спецслужб и их агентов в силовые и другие органы? Именно поэтому не исключена вероятность того, что в нужный момент Кремль сможет отстранить Лукашенко от власти, сделать более лояльным или просто поглотить страну целиком.

Определенные шаги вопреки России и в угоду Западу Лукашенко иногда совершал и раньше, например, выпускал политических заключенных или менял свою риторику. Но это больше связано с «трубой». Если Россия давала необходимые для сохранения режима Лукашенко ресурсы, он был лояльным Москве.

Зато, когда их «прикручивали», он пытался балансировать и казаться демократичным. Однако в 2014 году для Лукашенко раздался очень тревожный звоночек: оказалось, что «братской» статус народа не спас Украину от агрессии России, поэтому Беларусь может повторить судьбу своей южной соседки.

Но, с другой стороны, Беларусь была среди тех стран, которые голосовали против территориальной целостности Украины. Она не воспринимает украинскую внешнюю политику, потому что власти Беларуси считают НАТО агрессивным блоком, который грозит в том числе Беларуси. Не Россия, что ведет войну против Украины и политически и экономически давит на Беларусь, а Североатлантический Альянс!

В свое время, часть наших граждан обрадовалась тому, что Лукашенко отказался от размещения на территории Беларуси авиационных баз РФ, но почему-то не обратили внимание на то, что он попросил Москву разместить на своей территории российские ракеты...

То есть Лукашенко - человек, который любым способом стремится удержаться у власти и готов на все ради этого, даже звучать прозападно. Большой победой белорусской дипломатии является то, что именно в Минске происходят переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, что именно там встречается Трехсторонняя контактная группа.

Это позволило Беларуси выйти из политической блокады. Вспомните визит Лукашенко в Украину - его принимали в Киеве как большого друга. Хотя до этого все его сторонились, указывали ему на его место и дальше района атомной электростанции не принимали, давая понять, что он политически нежелателен.

Поэтому я бы рассматривал этот отчет Stratfor как оценку определенных тактических изменений в поведении Лукашенко. Однако они осуществляются Лукашенко ради сохранения за собой власти и кардинально не меняют сути режима.

Поэтому Беларусь остается в лоне внешней политики и политики безопасности Российской Федерации. Беларусь является важным «клиентом» России в экономическом смысле, поскольку большая часть объектов, включая стратегический газопровод, уже принадлежат России. Сложно назвать Беларусь «союзником» России, ведь у Москвы нет союзников - есть страны, которые зависят от нее, то есть «клиентские страны», с которыми РФ имеет союзнические соглашения.

По большому счету, это страны, которые учитывают интересы друг друга. Но какие белорусские интересы учитывает Россия? Никакие. Москва постоянно шантажирует Минск, она не понимает, что там происходит и не хочет понимать, потому что в России свои проблемы.

Почему Беларусь нужна России? Во-первых, для поддержания мифа о «братских народах», потому что это важная для России вещь. Во-вторых, и это самое главное для России - Беларусь обеспечивает стратегическую глубину, то есть служит своеобразным буфером между РФ и «враждебными странами» Запада. То есть России нужна территория Беларуси, чтобы успеть подготовиться для отражения мнимой агрессии со стороны стран НАТО.

Кроме того, Россия мыслит категориями «игры с нулевой суммой»: либо Беларусь будет на российской стороне, или она попадет в орбиту Запада. И в плане стратегической игры это будет считаться проигрышем России. РФ считает себя великой страной на геополитическом пространстве и не может себе такого позволить.

Если будет происходить демократизация Беларуси (а это неизбежно произойдет, правда, только когда Россия ослабнет и падет режим Лукашенко), это будет плохой сигнал российским гражданам, ведь так они увидят, что «братские народы» могут жить иначе, чем в «русскомирном концлагере».

Конечно, такого Россия допустить не может. В путинском представлении «майданы» и все подобные вещи являются управляемыми Западом, являются спецоперациями ЦРУ, следовательно, там нет места для предположения, что у народа может возникнуть мысль восстать против тирана и той жизни, которую он навязывает стране.

Итак, тираны действуют совместно не только оттого, что их интересы совпадают, а скорее потому, что их к этому подталкивает общность мировоззрений. Что изменилось в мировоззрении Лукашенко, чтобы он действовал иначе, кроме желания сохраниться у власти?

Александр Хара, эксперт Фонда «Майдан иностранных дел» УНИАН