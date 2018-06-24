Белоруска завоевала серебо на этапе КМ по академической гребле в Линце 24.06.2018, 13:32

Елену Фурман опередила лишь Йоанна Доросяк из Польши.

Белоруска Елена Фурман завоевала серебряную награду на втором этапе Кубка мира по академической гребле в австрийском Линце, сообщает БелТА.

В решающем заезде среди лодок легкого веса (не олимпийский класс) она показала результат 7 мин. 37,370 сек. Опередила Елену Фурман лишь Йоанна Доросяк из Польши - 7 мин. 35,250 сек.

Третье место заняла итальянка Клара Гуэрра. Экипаж мужской двойки распашной в составе Сергея Володько и Дмитрия Фурмана занял четвертое место.

Победили в финале в этой дисциплине Лукаш Гелешич и Якуб Подражил из Чехии. Третий этап Кубка мира по академической гребле состоится 13-15 июля в Люцерне.