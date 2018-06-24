«Газпром» готовится к отключению от SWIFT 1 24.06.2018, 13:35

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Крупнейшие госкомпании РФ продолжают отчитываться о готовности к отключению от системы международных расчетов.

Вслед за "Ростехом" и "Роснефтью" о переходе на российский аналог SWIFT - систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России - объявила "Газпром нефть", пишет finanz.ru.

Почти 100-процетная дочка "Газпрома", занимающая 4-место по объемам добычи нефти в РФ, начала использовать российский SWIFT вместо традиционного, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Переход на СПФС - это "большой шаг в направлении повышения платежной независимости "Газпром нефти", которая отныне может быть уверена, что ее платежные обязательства будут исполняться "независимо от внешних факторов", объяснил заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич.

Кроме того, российский SWIFT дешевле: переход на него "позволит оптимизировать издержки", заявил топ-менеджер.

Напомним, аналог международной системы ЦБ РФ готовил с 2014 года по поручению президента Владимира Путина. О завершении работы в начале 2017 года сообщила глава центробанка Эльвира Набиуллина: изначально к СПФС подключались только банки, а с конца прошлого года к ним присоединились компании нефинансового сектора.

В марте о подключении доложила "Роснефть", в апреле - "Ростех".

"Работать можно и без SWIFT", - заявил в январе в ходе международного экономического форума в Давосе занимавший тогда пост первого вице-премьера Аркадий Дворкович.

Спустя месяц Дворкович сообщил, что банки и компании "морально и технически готовы" к такому развитию событий и подчеркнул, что любую проблему, включая отключение от мировой финансовой системы, в правительстве готовы "встретить достойно".

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.