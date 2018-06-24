«Кормить детей не надо, надо платить по счетам!» 1 24.06.2018, 13:44

Фото: ex-press.by

Странный ответ получили возмущенные жильцы общежития на улице Горького в Борисове.

Оплата за проживание в некоторых общежитиях Минской области резко выросла в начале этого года. Это было обусловлено принятием новой инструкции Миноблисполкома о порядке расчета.

Жильцы дома по ул. Горького, 135 (бывшая «малосемейка завода «Автогидроусилитель») обратились на сайт EX-PRESS.BY с письмом, в котором утверждали, что новая оплата за услуги ЖКХ несопоставима с их заработной платой, а вот условия проживания далеки от идеальных.

Все изложенное в письме оказалось правдой. Оплата проживание в отнюдь не комфортабельных условиях доходила до 200 рублей в месяц. Журналист EX-PRESS.BY встречался с авторами письма и побывал на собрании, которое проводило руководство УП «Жилье» и райисполкома с жильцами. Последовавшая за этим статья «Нас фактически поставили перед выбором: или кормить детей, или платить по счетам» имела широкий резонанс.

Проблемой заинтересовались и в государственных СМИ. Увы, им тоже пришлось удовлетвориться ответом, что деньги за ЖКХ взимаются правильно согласно новой инструкции. Но, людей, которые вынуждены экономить на самом необходимом, это никак не утешает, и они вновь ставят одни и те же вопросы, обращаясь в различные инстанции.

Главная официозная газета «СБ Беларусь сегодня» посвятила ситуации в бывшем борисовском заводском общежитии, перешедшем в ведение УП Жилье, публикацию «Тариф люкс, комфорт не включен» (17 мая 2018 года).

Нынешний директор УП «Жилье» Дмитрий Казановский, до переезда в Борисов руководивший управлением экономики в Министерстве ЖКХ , отвечая «СБ» на публикацию, опять же сослался на упоминавшуюся уже инструкцию Миноблисполкома и посетовал, что не все жильцы дома по ул. Горького, 135 исправно оплачивают услуги ЖКХ — общий долг перевалил за 13 тысяч рублей.

Что будет дальше? Долг будет расти, а неплательщиков станут выкидывать на улицу, плодя новых лиц без определенного места жительства? Инструкция превыше всего?