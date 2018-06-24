Народная инфляция: на сколько за год подорожали продукты в одном и том же магазине 24.06.2018, 13:59

Кошелек и холодильник белорусов опровергают данные из телевизира.

Несмотря на то, что в Беларуси в мае годовая инфляция якобы достигла исторического минимума, цены на продукты в магазинах потихоньку ползут вверх. И если вопрос подорожания овощей и фруктов спорный — здесь учитывается сезонность и другие факторы, то, к примеру, с молочкой и мясными продуктами более однозначно — они прибавляют в цене.

FINANCE.TUT.BY сравнил цены на одинаковые продукты в одном и том же магазине на 21 июня этого года с ценниками годичной давности на эти же продуктовые позиции.

Прошлогодние цены на продукты мы взяли из старого чека одного из столичных магазинов, а потом здесь же посмотрели, сколько эти товары стоят сейчас. Затем мы посчитали, во сколько бы нам обошлась покупки из чека теперь.

Коллаж: TUT.BY

Из 16 продуктов, которые мы взяли для сравнения, подорожало почти все. Некоторые значительно. К примеру, творог прибавил в цене на 18 копеек, апельсиновый сок — на 20, а сервелат «Венгерский» - на целых 4 рубля 80 копеек. Сливочное масло подорожало на 8 копеек, сметана - на 2 копейки.

Коллаж: TUT.BY

И если по отдельности эти цифры не кажутся большими, то при покупке продуктов, скажем, на семью из 4 человек, маленькие подорожания выливаются в немалую сумму.

Таблица: TUT.BY

Год назад назад на покупку продуктов из таблицы мы потратили 27 рублей 36 копеек. В этом году мы бы заплатили за него 33 рубля 33 копейки. Это на 5 рублей 97 копеек больше или на 21,8%.