Народная инфляция: на сколько за год подорожали продукты в одном и том же магазине
- 24.06.2018, 13:59
Кошелек и холодильник белорусов опровергают данные из телевизира.
Несмотря на то, что в Беларуси в мае годовая инфляция якобы достигла исторического минимума, цены на продукты в магазинах потихоньку ползут вверх. И если вопрос подорожания овощей и фруктов спорный — здесь учитывается сезонность и другие факторы, то, к примеру, с молочкой и мясными продуктами более однозначно — они прибавляют в цене.
FINANCE.TUT.BY сравнил цены на одинаковые продукты в одном и том же магазине на 21 июня этого года с ценниками годичной давности на эти же продуктовые позиции.
Прошлогодние цены на продукты мы взяли из старого чека одного из столичных магазинов, а потом здесь же посмотрели, сколько эти товары стоят сейчас. Затем мы посчитали, во сколько бы нам обошлась покупки из чека теперь.
Из 16 продуктов, которые мы взяли для сравнения, подорожало почти все. Некоторые значительно. К примеру, творог прибавил в цене на 18 копеек, апельсиновый сок — на 20, а сервелат «Венгерский» - на целых 4 рубля 80 копеек. Сливочное масло подорожало на 8 копеек, сметана - на 2 копейки.
И если по отдельности эти цифры не кажутся большими, то при покупке продуктов, скажем, на семью из 4 человек, маленькие подорожания выливаются в немалую сумму.
Год назад назад на покупку продуктов из таблицы мы потратили 27 рублей 36 копеек. В этом году мы бы заплатили за него 33 рубля 33 копейки. Это на 5 рублей 97 копеек больше или на 21,8%.