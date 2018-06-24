Игроки сборной Аргентины сами определят состав и схему на заключительный матч группового этапа 24.06.2018, 14:06

Если тренер захочет находиться на скамейке запасных во время матча, он может сделать это.

Чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины Рикардо Джусти после встречи с генеральным менеджером команды Хорхе Бурручагой заявил, что главный тренер Хорхе Сампаоли не будет определять состав на матч третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии, сообщает pressball.by.

Игроки сами выберут, как будут играть и это факт. Если Сампаоли захочет находиться на скамейке запасных во время матча, он может сделать это. Если нет — проблем не будет, — цитирует его СЭ со ссылкой на Daily Mail.

Накануне, 23 июня, состоялась встреча игроков сборной Аргентины с руководством федерации. По ее итогам было принято решение о том, что Сампаоли не будет уволен из-за большой неустойки.