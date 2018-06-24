Минфин Беларуси: Льготы предпринимателям себя не оправдали 11 24.06.2018, 14:24

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В министерстве заявили о «серьезных потерях» для бюджета.

В Беларуси продолжается активная работа по корректировке Налогового кодекса. Ряд предложений озвучил и Минфин. Речь идет как о точечных шагах, вроде возможного отказа от взимания акциза на топливо, так и о принципиальных изменениях в подходах, сообщает tut.by.

В частности, как заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в статье в профильном журнале «Финансы, учет, аудит», приходится учитывать изменение структуры доходов бюджета, сужение налоговой базы. «Приходится констатировать, что на фоне невозможности существенного снижения государственных расходов налоговая система за последние 10 лет оказалась перенасыщена вынужденными точечными изъятиями», — признает он.

Речь идет, в частности, об установленных повышенных ставках налогов для отдельных сфер деятельности (25% ставка НДС в отношении услуг электросвязи, 25% ставка налога на прибыль для банков и страховых компаний), ограничение на применение налоговых вычетов по НДС.

«Одновременно стоит признать отсутствие должного эффекта от введения различного рода преференциальных режимов и дополнительных льгот. Попытки стимулирования предпринимательской деятельности посредством этих инструментов ожидаемой отдачи не дали. Хотя бюджет несет достаточно существенные потери», — отмечает Кийко.

В частности, в 2016 году предоставлено льгот по декрету № 10 (инвестпроекты) — 164-м плательщикам на 167,2 млн рублей, в 2017-м по декрету № 12 (ПВТ) — 188 плательщикам на 146,5 млн рублей, по декрету № 6 (сельская местность) — 2330 плательщикам на. 82,5 млн рублей.

Кийко обращает внимание на «реальные риски значительных потерь доходов бюджета, которые могут наступить в течение 3−5 предстоящих лет», в частности, речь о завершении Россией «налогового маневра» с отказом от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, окончание в 2019 году периода перечисления финансовых средств из России в рамках договоренностей в нефтегазовой сфере, уменьшение поступлений в бюджет в виде дивидендов от госпредприятий в результате возможной реформы корпоративного управления в госсекторе.

«При материализации всех перечисленных рисков разрыв в доходах бюджета в среднесрочной перспективе может составить 3,8% к ВВП. В абсолютной сумме на сегодня это 4,3 млрд рублей», — сказал он.