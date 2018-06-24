В Польше перекресток назвали в честь генерала армии УНР 24.06.2018, 14:36

Генерал Марк Безручко вместе с союзными польскими войсками героически защищал Замостье от армии Буденного.

В польском городе Вроцлаве официально открыли круговой перекресток, которому присвоено имя генерала армии УНР Марка Безручко.

Как сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, событие прошло в субботу, 23 июня.

Сьогодні у Вроцлаві @wroclaw_info офіційно відкрито кругове перехресття, якому надано ім’я генерала армії УНР Марка Безручка pic.twitter.com/NXO01Opb4G — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 23 июня 2018 г.

Марко Безручко с августа 1920 командовал Средней группой войск Армии УНР. Вместе с начальником штаба 6-й Сечевой дивизии полковником Всеволодом Змиенко возглавлял героическую оборону города Замостье 28 августа - 2 сентября 1920 года и вышел победителем здесь в ожесточенных боях союзных польско-украинских войск (6-сечевая стрелковая дивизия УНР и 31-й польский полк) против первой конной армии Буденного.

Работал в Варшаве в польском военном картографическом институте. Был председателем Украинского клуба. С ноября 1940 года, после смерти генерала Сальского занял его пост министра эмигрантского правительства. В 1931-1935 годах - председатель Украинского военно-исторического общества в Варшаве.